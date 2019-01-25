Ahmet Taşyürek: "Kulüp tarihine geçtik"

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe'yi eleyerek büyük bir sürprize imza atan Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'un teknik direktörü Ahmet Taşyürek, "Fenerbahçe gibi büyük bir camiadan böyle sonuç almak, kazanmak çok önemli. Kulüp tarihine geçtik" dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşyürek, kulüp tarihine geçen bir sonuç elde ettiklerini vurguladı.

"İstediklerimiz saha içinde oldu"

Soyunma odasında üzücü bir haber aldıklarını aktaran Taşyürek, şunları söyledi:

"Benden önce burada çalışan İsmet Taşdemir hocamızın kaleci antrenörü (Göksel Gencer) vefat etmiş. Ona ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Fenerbahçe'nin ligdeki durumu belli ve sıkıntıları var. Kupa tutunacak dallarıydı. 1-0'lık avantajımızı ortadan kaldırmak için bütün silahlarını kullanacaklarını biliyorduk. İstediklerimiz saha içinde oldu. Fenerbahçe gibi büyük bir camiadan böyle sonuç almak, kazanmak çok önemli. Kulüp tarihine geçtik."

"Fenerbahçe galibiyeti, şampiyonluktan da önemliymiş. 40 yıldan beri görüşmediğim dostlarım bile aradı"

Fenerbahçe'yi elemelerinin önemine dikkati çeken Taşyürek, "Fenerbahçe galibiyeti, şampiyonluktan da önemliymiş. 40 yıldan beri görüşmediğim dostlarım bile aradı. Çok önemliymiş. Fenerbahçe büyük bir camia. Onlara gönülden bir taraftarlığım da var. Onları en iyi yerlerde görmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.