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Yanal: "Bu sürprizleri kabul etmek oldukça zor"
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YANAL: "BU SÜRPRİZLERİ KABUL ETMEK OLDUKÇA ZOR"

Yanal: "Bu sürprizleri kabul etmek oldukça zor"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a elenmeleri nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a elenmeleri nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, "Her taraftarımız gibi biz de bugün beklemediğimiz bir sonuçla üzüldük." dedi.

"Bazen bu sürprizleri kabul etmek oldukça zor"

Takımı daha iyi yapacak sonuçlar için hazırlanmak zorunda olduklarını dile getiren Yanal, "Oyuncularımızı lig maçına hazırlamak durumundayız. Bunun için çalışmaya şu andan itibaren başladık. Bazen bu sürprizleri kabul etmek oldukça zor. Transferin bitimine 7 gün kaldı. Yenilenmiş bir takımla taraftarın karşısına çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal soru almadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal, açıklamasından sonra basın mensuplarından soru almadı.

Toplantıyı takip eden basın mensuplarının ısrarla soru sorma isteği karşısında Yanal, talepleri kabul etmeyerek, "Sorulacak soruları daha sonra cevaplayacağız." demekle yetindi.

Ersun Yanal'ın basın toplantısı 1 dakika 10 saniye sürdü.

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