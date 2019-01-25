Sergen Yalçın: "İstediklerimizi yapamadık"

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 yenilerek kupadan elenen Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, "Daha fazla pozisyon bulmamız ve üretken olmamız gerekiyordu" dedi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, Kasımpaşa eksik kaldıktan sonra karşılaşmada fazla pozisyon bulamadıkları belirtti.

Kasımpaşa ile zor bir rövanş mücadelesi yaptıklarını dile getiren Yalçın, "Tur atlamayı ümit ediyorduk. Kasımpaşa, 10 kişi kalınca çok pozisyon üretemedik. Daha fazla pozisyon bulmamız ve üretken olmamız gerekiyordu. Sahada istediklerimizi yapamadık. Kupa maceramızı noktaladık. Kasımpaşa'ya başarılar diliyorum. Pazartesi günü MKE Ankaragücü ile yapacağımız maça hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.