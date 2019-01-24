Mustafa Denizli'den oyuncularına övgü

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u uzatma bölümünde attığı golle 1-0 yenerek çeyrek finale yükselen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mustafa Denizli, özellikle 10 kişi kaldıktan sonra sergiledikleri performansla turu geçtiklerini söyledi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Denizli, Aytemiz Alanyaspor ile son 16 turunda 2 müthiş maç yaptıklarını belirtti.

"Sahada bu mücadeleyi ortaya koyan futbolcular, turdan dışlanmayı kabul etmediler"

Karşılaşmanın 59. dakikasında Joseu Sa'nın kırmızı kart görmesinin ardından eksik kalmalarıyla mücadelenin farklı bir boyut kazandığını belirten Denizli, "Sahada bu mücadeleyi ortaya koyan futbolcular, turdan dışlanmayı kabul etmediler. Onları tek tek tebrik ediyorum. Özellikle attığımız golden sonra gerçek anlamda takım olduklarını gösterdiler." diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor'un sezonun ikinci yarısına iyi başladığını vurgulayan deneyimli teknik adam, "İlk maçtaki 0-0'lık skor, dış sahada benim sevdiğim bir sonuç değil. İlk maçtan gollü dönüş sağlamak istemiştik. Mücadelede eksik kalmak zor bir durumdur. Biz bugün bu tercihi farklı şekilde kullanmaya çalıştık. Koita ile devam şansımız kalmamıştı. Farklı bir şekilde ve sonradan oyuna girenlerin de büyük çabasıyla turu geçtik. Oynadığımız oyundan son derece memnunum. İki kulvarda da başarılı olmak istiyorsak, bu mücadeleyi sergilemeye devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.