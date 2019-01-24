Kasımpaşa tur vizesini uzatmalarda kaptı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa, 10 kişi kaldığı maçta Aytemiz Alanyaspor'u uzatmalarda attığı golle 1-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İki ekip 0-0'ın rövanşında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın normal süresi golsüz bitince 15'er dakikalık uzatmalara geçildi.
Ev sahibi Kasımpaşa, 113. dakikada Tarkan Serbest'in attığı golle öne geçti. Kalan sürede başka gol olmadı ve Mustafa Denizli'nin öğrencileri, çeyrek finale yükseldi.
Kasımpaşa'da Josue Sa, 59. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
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