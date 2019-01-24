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Fenerbahçe Beko'ya yeni sponsor
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FENERBAHÇE BEKO'YA YENİ SPONSOR

Fenerbahçe Beko'ya yeni sponsor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sponsoru, şampuan markası Head&Shoulders oldu.

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sponsoru, şampuan markası Head&Shoulders oldu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sponsorluk anlaşması 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçerli olacak.

Yapılan anlaşmayla ilgili konuşan Fenerbahçe Kulübü Gelir Kaynakları Direktörü Murat Dülge, "Fenerbahçe Beko, küresel anlamda sahip olduğu marka değeri ve büyük potansiyel ile birlikte yol arkadaşlığı yaptığı ticari ortaklara da önemli bir katma değer sağlıyor. Takımımızı THY Avrupa Ligi arenasında kümülatif olarak yaklaşık 470 milyon kişi takip ediyor. Sosyal medya hesaplarımızın ulaştığı erişim rakamları bizi Avrupa'daki rakiplerimizin önüne taşımış, NBA takımlarıyla mücadele eder noktaya getirmiş durumda. Head&Shoulders ile bu anlaşma dahilinde dijital platformlardaki içeriklerimizi de kapsayan bir iş birliğimiz olacak." ifadelerini kullandı.

P&G Türkiye ve Kafkasya Pazarlama Direktörü İpek Ersavaş ise, "Gerek Türkiye liginde gerekse THY Avrupa Ligi'nde öz güvenle mücadele eden Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ile iş birliği yaptığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

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