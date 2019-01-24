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İlhan Palut: "Daha fazla mücadele eden takım bizdik"
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İLHAN PALUT: "DAHA FAZLA MÜCADELE EDEN TAKIM BİZDİK"

İlhan Palut: "Daha fazla mücadele eden takım bizdik"

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, M. Başakşehir'i mağlup ederek tur atladıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu. 

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Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, M. Başakşehir'i mağlup ederek tur atladıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu. 

Maça çok iyi başladıklarını anlatan Palut, şöyle konuştu:

"Takımda bazı rotasyonlarımız vardı. Oyuncularım maça çok iyi başladı, golü de erken bulduk. Ondan sonra da rakibimiz 1-1'i yakaladı. Tabii bu skor 3 gol atmamız gereken tabloyu ortaya çıkardı. Bugün maçı daha fazla isteyen takım bizdik. Daha fazla mücadele eden takım bizdik. Daha fazla pas yapan takım bizdik ve oyuncularım gerçekten bu turu geçmeyi hak etti. Güzel mücadele ettiler. Medipol Başakşehir de çok güçlü bir ekip. Burada istedikleri oyunu sergileyemediler. Bu da onları dakika dakika aşağıya düşürdü."

Hatay şehrinin mutluluğunun kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Palut, oyunculara ve taraftarlara teşekkür ederek, ligde Kardemir Karabükspor ile yapacakları maça odaklanmaları gerektiğini söyledi.  

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