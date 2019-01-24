Tetiş Yapı Elazığspor'da Orhan Kaynak istifa etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor'un teknik direktörü Orhan Kaynak istifa etti.

Kulüp tesislerinde Elazığspor Kulübünün kayyım heyeti başkanı Sebahattin Devecioğlu ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Orhan Kaynak, Elazığspor'u sevdiğini ve bu süreçte hep doğru işler yaptığını dile getirdi.

"Elazığspor'a geldiğim gün çok mutlu olmuştum ama bugün çok üzgünüm." diyen kaynak, "Bizden sonra nasıl bir oluşum olacak bunu zaman gösterecek ama en azından kulübün ekonomik açıdan önünün açılması gerekiyor. 7 aylık dönemde hem ekonomik olarak hem manevi olarak çok sıkıntı yaşadık. Bu kulüp sahası olmadığı için her maçı deplasmanda oynayacak." ifadelerini kullandı.

Sebahattin Devecioğlu ise Kaynak'a görev yaptığı 7 aylık süre için teşekkür ederek, "Kayyım sürecinde de bize destek oldu. Tecrübelerini bize aktardı. Bundan sonraki maçlarımıza bir süre yardımcı hocalarımız ile devam edeceğiz. Bu iki haftalık bir süreci kapsıyor. Ondan sonra yeni bir hoca ile yolumuza devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.