Ankaragücü U12'den şampiyonluk başarısı

Metropol Spor Kulübü tarafından düzenlenen Lift Assist U 12 Şampiyonlar Ligi Futbol Turnuvası’nda finalde Yaşamkent İlkerspor’u 1-0 mağlup eden Ankaragücü şampiyon oldu.

Metropol Spor Kulübü tarafından düzenlenen Lift Assist U 12 Şampiyonlar Ligi Futbol Turnuvası’nda Ankaragücü şampiyon oldu. U 12 Ligi’nde şampiyon olan takımların katıldığı ve 1 Aralık’ta başlayan turnuva 3’er takımlı dört grupta 12 takımın mücadelesinde Ankaragücü ve Yaşamkent İlkerspor finalde karşı karşıya geldiler. Melek Dakan, Binnur Yücel ve Tuğba Kahraman’ın yönettiği final mücadelesini Muhammet Enes Özdemir’in golü ile 1-0 kazanan Ankaragücü turnuvanın şampiyonu oldu. Yaşamkent İlkerspor ise ikinciliği elde etti.

Gazi Eğitimspor ile Sincangücü ise üçüncülük için mücadele ettiler. Gazi Eğitimspor İsmail Efe Koca’nın golü ile sahadan 1-0 galip ayrılarak turnuva üçüncülüğünü elde etti.

Lift Assist U12 Şampiyonlar Ligi’nde Gol Kralı ise 5 golle Yaşamkent İlkersporlu oyuncu Ahmet Nas oldu.

Final maçı sonunda takımlara kupaları törenle verildi. Turnuva ikincisi Yaşamkent İlkerspor’a kupasını Turnuva organizatörü Metropolspor Kulüp Başkanı Osman Ateş verdi. Turnuvada 5 golle gol kralı olan Ahmet Nas’a ödülü Yaşamkent İlkerspor Teknik Sorumlusu Tuncay Mocan verdi.

Turnuva şampiyonu Ankaragücü’ne ise şampiyonluk kupasını Ankaragücü Teknik Sorumlusu Yavuz Şipar verdi. Ankaragüçlü minik şampiyonlar kupa ve şampiyonluk coşkusunu taraftarları ve aileleri ile birlikte yaşadılar.

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Ateş: Amacımız çocuklarımızın maç deneyimi kazanması

Lift Assist U 12 Şampiyonlar Ligi Futbol Turnuvası organizatörü ve Metropolspor Kulüp Başkanı Osman Ateş, “ U 12 Ligi’nde gruplarında şampiyon olan takımlar arasında Ankara Şampiyonu’nu belirlemek için bir turnuva düzenledik. Turnuvanın asıl amacı lig maçlarında yarım sahada oynayan çocuklarımızın tam sahaya adapte olmaları, ofsaytı öğrenmeleri, üç hakemle oynamayı öğrenmeleriydi. Turnuvamızda; Yaşamkent İlkerspor, Keçiören Bağlum, Anadolu Balkanspor, Ankaragücü, Kavaklıderespor, Ankara Gazispor, Gazi Eğitimspor, TRT Spor, İncirlispor, Sincangücü, Gençlerbirliği ve Hacettepespor olmak üzere12 takım mücadele etti. Turnuvamızı Yaşamkent İlker, Çayyoluspor ve Kavaklıderespor’un yardım ve destekleriyle gerçekleştirdik. Grup maçlarını Yaşamkent Çankaya Sahasında tamamladık. 19 Mayıs Dış Sahalar’da final maçımızla turnuvamızı tamamladık. Turnuvaya katılan takımlarımıza ve emeği geçen herkes teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ankaragücü küçük yaş gruplarına önem veriyor

Ankaragücü Teknik Sorumlusu Yavuz Şipar, “Ankaragücü olarak bu tür turnuvalara çocuklarımız maç tecrübesi kazansınlar diye dahil ediyoruz. Ankaragücü küçük yaş gruplarının hepsinde müsabakalara katılıyor. Kulübümüzün büyük bir desteği var küçük yaş gruplarına. Her ne kadar Ankaragücü’nün ekonomik olarak sıkıntıları olsa da küçük yaş gruplarımızla özellikle Sadık İçcanoğlu hocamızın sayesinde büyük destek var. Bu takım neredeyse Süper Lig takımımızın oynadığı maç sayısına ulaştı. İzmir’de bir turnuvaya katıldık. Polatlı’da turnuvaya katıldık. Lig’de şampiyon olduk. Burada yine turnuvada şampiyon olduk. Takımımız ligde 9 maç yaptı ve 18 ay maç yapmayacak. 18 ay maç yapmayacak olan bir takımı motive etmek ve çocuklara bir şeyler kazandırmak için bu tür turnuvalar çok önemli. Bu tür turnuvalarla çocukların maç tecrübesi artıyor. İyi mücadele ediyoruz. Çalışıyoruz. Çocuklarımla gurur duyuyorum. Bu turnuvaya emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Amacımız iyi spor yaparak doğru çocuklar yetiştirmek

Yaşamkent İlker Spor Kulübü Başkanı Recep Salih İlker, “Çok güzel bir organizasyon. Bu turnuva ile çocuklarımızın maç sayısı arttı. Tecrübeleri arttı. Yaşamkent İlkerspor olarak finale gelmek güzel bir duygu. Bizim amacımız skor olmadı hiç. Zaten kulüp felsefemiz bu değil. Bizim amacımız iyi spor yaparak doğru çocuklar yetiştirmek. Çocuklarımızı spor camiasına ve topluma armağan etmek. Rakibimizi kutluyoruz. Bizden daha çok istedi. Oyun ortadaydı ama 1-0 aldılar. Tebrik ediyoruz. Sıradan bir takım değil Ankaragücü yüzyıllık çınar. İnşallah doğru felsefeyle iyi çocuklar yetiştirmeye devam edeceğiz. Skor önemli değil. Sahada dostluk kazanmışsa biz bundan büyük keyif alıyoruz, mutluluk duyuyoruz.” Diye konuştu.

Mocan: Ankara’ya yakışır bir organizasyon

Yaşamkent İlkerspor Teknik Direktörü Tuncay Mocan, “ Metropolspor Kulüp Başkanı Osman Ateş’e böyle bir turnuva düzenlediği için teşekkür ediyorum. Çocukların böyle bir turnuvaya ihtiyacı vardı. Çünkü 2007 doğumlu çocuklarımız 2021 yılına kadar maç oynayamayacaklar. Böyle bir organizasyon Ankara’ya yakışır. İnşallah sahalarımız artarda bu tür organizasyonlarda çocuklarımız daha çok maç yaparlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”