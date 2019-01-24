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Dünyanın en çok gelir elde eden kulüpleri açıklandı
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DÜNYANIN EN ÇOK GELİR ELDE EDEN KULÜPLERİ AÇIKLANDI

Dünyanın en çok gelir elde eden kulüpleri açıklandı

Deloitte Futbol Para Ligi, 2017-2018 sezonunda en çok gelir elde eden kulüpleri açıkladı. Listeye Türkiye'den sadece bir takım girebildi. 

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Deloitte Futbol Para Ligi, 2017-2018 sezonunda en çok gelir elde eden kulüpleri açıkladı. Listeye Türkiye'den sadece bir takım girebildi. 

Real Madrid 750,9 milyon, Barcelona 690,4 milyon ve Manchester United 666 milyon euroluk gelirleriyle bu seneki Futbol Para Ligi’nin en çok kazanan üç takımı oldu. 

Beşiktaş ilk kez listede

Şampiyonlar Ligi’ndeki başarılarından dolayı 167.7 milyon euroluk geliriyle Beşiktaş listeye 26. sıradan girdi. Siyah beyazlıların hemen arkasında ise Sevilla yer aldı. 

İlk 10'da Premier Lig takımları ağırlıkta

Manchester United genel sıralamada birincilikten üçüncülüğe düşerken listede Premier Lig'den 6 takım yer aldı. Böylelikle İngiltere tek bir ülkeden ilk on listesine en çok takım sokmayı başaran ülke oldu. 30 Kulüp arasında da Premier Lig'den 13 takım bulunuyor.

 

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