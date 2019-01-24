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Jem Karacan, Avustralya'ya transfer oldu
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JEM KARACAN, AVUSTRALYA'YA TRANSFER OLDU

Jem Karacan, Avustralya'ya transfer oldu

Avustralya Birinci Futbol Ligi ekibi Central Coast Mariners, Jem Paul Karacan'ı transfer etti.

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Avustralya Birinci Futbol Ligi ekibi Central Coast Mariners, Jem Paul Karacan'ı transfer etti.

Central Coast Mariners Kulübü, Millwall'dan ayrılan 29 yaşındaki Jem Karacan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kariyerine İngiltere'nin Reading ekibinde başlayan milli futbolcu Jem Karacan, daha sonra bu ülkede Bournemouth, Millwall, Bolton ve Türkiye'de Galatasaray ile Bursaspor forması giydi.

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