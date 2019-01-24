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Afjet Afyonspor'da kaleye takviye
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AFJET AFYONSPOR'DA KALEYE TAKVİYE

Afjet Afyonspor'da kaleye takviye

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, Tetiş Yapı Elazığspor'dan ayrılan kaleci Soner Şahin'i transfer etti.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, Tetiş Yapı Elazığspor'dan ayrılan kaleci Soner Şahin'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Tetiş Yapı Elazığspor'dan ayrılan 37 yaşındaki kaleci Soner Şahin'le 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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