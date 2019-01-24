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Süper Lig'de hakemler belli oldu
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SÜPER LİG'DE HAKEMLER BELLİ OLDU

Süper Lig'de hakemler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın, 26 Ocak Cumartesi, 27 Ocak Pazar ve 28 Ocak Pazartesi günü oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

25 Ocak Cuma
20.30 Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu

26 Ocak Cumartesi
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Göztepe - Galatasaray: Bülent Yıldırım

27 Ocak Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Akhisarspor: Suat Arslanboğa
16.00 Atiker Konyaspor - Antalyaspor: Volkan Bayarslan
19.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor: Alper Ulusoy

28 Ocak Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
20.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Mete Kalkavan
20.00 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya
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