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Fenerbahçe'nin genç yıldızına devler talip
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FENERBAHÇE'NİN GENÇ YILDIZINA DEVLER TALİP

Fenerbahçe'nin genç yıldızına devler talip

Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz’a Chelsea ve Manchester United’ın talip olduğu iddia edildi.

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Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz’a Chelsea ve Manchester United’ın talip olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe’de gelecek vadeden 15 yaşındaki futbolcu Ömer Faruk Beyaz Chelsea ve Manchester United’ın radarında.

İngiliz The Sun Gazetesi’nde bugün yer alan habere göre Chelsea ve United’ın İzmir’de düzenlenen Ege Kupası’nda Türkiye Milli Takımı ile boy gösteren Ömer Faruk Beyaz’ı izlediği ve en kısa sürede takımlarına katmak istediği iddia edildi.

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