﻿
Galatasaray'da sistem değişiyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

GALATASARAY'DA SİSTEM DEĞİŞİYOR

Galatasaray'da sistem değişiyor

Galatasaray’da gözler Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynanacak maça çevrildi.

290 Okunma

Galatasaray’da gözler Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynanacak maça çevrildi.

Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda, cezalı olduğu için bu maçta forma giyemeyecek. Faslı futbolcunun yokluğu nedeniyle, Galatasaray’ın Göztepe deplasmanında sistem değişikliğine gideceği öğrenildi. 

Teknik Direktör Fatih Terim, Marcao ve Maicon’un yanına Donk ya da Semih’i adapte ederek, yine 3’lü savunma deneyecek. Fernando ile Ndiaye merkezde, Onyekuru ve Feghouli kanatlarda, Mariano ile Linnes de orta sahada oynayacak. 

Sinan Gümüş ise ileri uçta görev yapacak

ETİKETLER #Galatasaray
Süper Lig'de hakemler belli oldu
Abdurrahim Albayrak'tan Alan, Pato ve Tetteh açıklaması
3
Nazan Cavcav, 55 yıllık eşi İlhan Cavcav'ı anlattı
Nevi şahsına münhasır Başkan: İlhan Cavcav
2
Ankaragücü darmaduman...
Türkiye statlarıyla Avrupa ülkelerini geride bıraktı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿