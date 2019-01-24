Galatasaray'da sistem değişiyor

Galatasaray’da gözler Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynanacak maça çevrildi.

Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda, cezalı olduğu için bu maçta forma giyemeyecek. Faslı futbolcunun yokluğu nedeniyle, Galatasaray’ın Göztepe deplasmanında sistem değişikliğine gideceği öğrenildi.

Teknik Direktör Fatih Terim, Marcao ve Maicon’un yanına Donk ya da Semih’i adapte ederek, yine 3’lü savunma deneyecek. Fernando ile Ndiaye merkezde, Onyekuru ve Feghouli kanatlarda, Mariano ile Linnes de orta sahada oynayacak.

Sinan Gümüş ise ileri uçta görev yapacak