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Medipol Başakşehir kupaya veda etti
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR KUPAYA VEDA ETTİ

Medipol Başakşehir kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Hatayspor'a 4-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, kupaya veda etti.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Hatayspor'a 4-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, kupaya veda etti.

Hatayspor'un golleri 12. dakikada  Yusuf Abdioğlu, 25. ve 65. dakikalarda Mirkan Aydın, 43. dakikada ise  Selim Ilgaz'dan geldi. Başakşehir'in karşılaşmadaki tek golünü 19. dakikada Milos Jojic kaydetti.

Süper Lig'de zirvede yer alan Başakşehir ilk maçta Hatayspor'u 1-0 mağlup etmişti.
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