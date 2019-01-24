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Spor Toto 1.Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı
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SPOR TOTO 1.LİG'DE 19. HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Spor Toto 1.Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

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Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

25 Ocak Cuma:

19.00 Gençlerbirliği-Altınordu: Burak Şeker

26 Ocak Cumartesi:

13.30 Denizlispor-Adana Demirspor: Hüseyin Göçek

13.30 Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Mert Güzenge

16.00 İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep: Zorbay Küçük

27 Ocak Pazar:

16.00 Giresunspor-Osmanlıspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Altay-Afjet Afyonspor: Caner Ak

19.00 Balıkesirspor Baltok-Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu

28 Ocak Pazartesi:

19.00 Kardemir Karabükspor-Hatayspor: Süleyman Abay

19.00 Adanaspor-Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç 
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