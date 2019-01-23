Akhisarspor, Larsson ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, İsveçli oyuncu Daniel Larsson ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
2016-2017 sezonu devre arasında transfer edilen 31 yaşındaki kanat oyuncusu yeşil–siyahlı forma ile çıktığı 46 müsabakada 4 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.
Bu ayrılıkla Akhisarspor’daki yabancı oyuncu sayısı 14’e düştü.
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