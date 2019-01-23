Quaresma'nın eşi çocuklarıyla birlikte İstanbul'dan ayrıldı

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın eşi çocuklarıyla İstanbul'dan ayrıldı.

Quaresma'nın ayrılık konusunda yönetim ve teknik direktör Şenol Güneş ile görüşeceği ifade ediliyor.

Quaresma'nın ayrılması durumda kadrosuna mutlaka bir kanat oyuncusu katacak olan Beşiktaş’ın, Tottemham forması giyen Kevın N'kouduo için girişimlerde bulunacağı kaydediliyor.