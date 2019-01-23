Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. İzmir ekibi karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Antalyaspor ise kupaya veda etti.
Göztepe'yi çeyrek finale taşıyan golleri 21'inci dakikada Osman Çelik kendi kalesine, 39'uncu dakikada Serdar Gürler ve 66'da Deniz Kadah attı.
Antalya'da oynanan ilk maç 3-3 bitmişti.
MAÇTAN NOTLAR
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Antalyaspor'u 3-0 mağlup eden Göztepe, adını çeyrek finale yazdırdı.
İki takım arasında Antalya'daki müsabaka 3-3 eşitlikle tamamlanmıştı.
13. dakikada sağ kanattan Serdar Gürler'in kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içindeki Alpaslan Öztürk'ün kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.
21. dakikada Göztepe öne geçti. Ceza alanı içindeki Gouffran'ın sağ kanattan yaptığı ortada Antalyaspor'dan Osman Çelik'e çarpan top filelere gitti: 1-0.
39. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Göztepe yarı sahasından Castro'nun uzun pasına hareketlenen Serdar Gürler, kalesinden çıkan Ferhat Kaplan'ın ceza sahası dışında topa müdahale edememesi sonrası bir anda önemli bir fırsat yakaladı. Serdar Gürler, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0.
66. dakikada Gouffran'ın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Deniz Kadah'ın düzgün şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.
Müsabakadan 3-0 galip ayrılan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Ziraat Türkiye Kupası
Göztepe: 3 - Antalyaspor: 0
Stat: Bornova
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez
Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Gassama (Dk. 61 Tayfur Bingöl), Reis, Titi, Grillo, Serdar Gürler, Poko, Alpaslan Öztürk, Gouffran (Dk. 69 Yasin Öztekin), Castro (Dk. 61 Halil Akbunar), Deniz Kadah
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Osman Çelik, Bahadır Öztürk, Musa Nizam (Dk. 46 Doğukan Sinik) (Dk. 74 Mustafa İnan), Birkan Öksüz, Harun Alpsoy, Zeki Yıldırım, Charles, Drole, Sergen Yatağan, Mevlüt Erdinç (Dk. 56 Doukara)
Goller: Dk. 21 Osman Çelik (kendi kalesine), Dk. 39 Serdar Gürler, Dk. 66 Deniz Kadah (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 45+3 Alpaslan Öztürk, Dk. 55 Castro (Göztepe)
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