Samet Aybaba, 90 dakika iyi futbol bekliyor

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ettikleri ve 1-1 berabere kaldıkları maçın ikinci yarısındaki etkili futbolu 90 dakikaya yaymaları gerektiğini söyledi.

Yeşil-beyazlı ekibin antrenmanı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Aybaba, Fenerbahçe maçına kötü başladıklarını, rakibe çok mesafe bıraktıklarını, oyunu daraltamadıklarını ve hızlı çıkışlar yapamadıklarını belirtti.

Rakip baskı yaptığında da tek topla veya uzun topla çıkamadıklarını aktaran Aybaba, "Fenerbahçe maçında ilk yarı fazla hata yaptık. İkinci yarıda ise kenarları çok iyi kullandık. Kenar ortalarında topa daha etkili vurabilseydik, maç içinde farklı bir şey olurdu belki. Muhteşem bir taraftar topluluğu vardı. Oyuncularım inanılmaz oynadılar. Bu oyun yarım devreye değil, maçın tamamına yansımalı." diye konuştu.

- "İki takımdan biri kırılır"

Aybaba, ligin 19. haftasında karşılaşacakları İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde ivme kazandığını dile getirdi.

Zor bir deplasmana gideceklerini vurgulayan Aybaba, "Rakibimiz çok coşkulu oynayan, çok koşan bir takım. Biz de öyle bir takımız. İki takımdan biri kırılır diye düşünüyorum. Oyuncularımızın istekleri her geçen gün artıyor. Destek de artıyor. O nedenle işlerini daha iyi yapacaklar diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Diafra Sakho'nun sahalara dönüşünü değerlendiren Aybaba, oyuncularının tamamının iyi ve formda olmasının ellerini güçlendireceğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Alternatif oyuncuda sorunumuz var zaten. Umut Nayir, elimizdeki tek santrfor. Elinden gelen her şeyi yapıyor, bence çok iyi iş çıkarıyor. Alternatif oyuncu olunca, iki santrfora dönebiliyorsunuz. Biz de bunu uygulamaya çalıştık ve ikisi de bir araya geldiğinde çok iyi iş yaptılar. Oyun bir yere gittiğinde siz tedbir alacaksınız, müdahale edeceksiniz. Farklı bir yöne gittiğinde de farklı değişiklikler yapacaksınız."

- Hazırlıklar devam etti

Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Cumartesi günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Aybaba yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren idman ısınma hareketleriyle başlarken, pas ve basına kapalı bölümde taktik çalışmalar yapıldı.

Allano Lima, Diafra Sakho ve Barış Yardımcı, salonda fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Gribal enfeksiyon geçiren Stephane Badji ise idmana katılmadı.