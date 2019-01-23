Engin İpekoğlu: "Tecrübesizliğimizin kurbanı olduk"

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenirek elenen Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, mücadelelerinden dolayı oyuncularını kutladı.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Engin İpekoğlu, oynanmış olan her iki maçı da önlerine getirdiklerinde, Yeni Malatyaspor'dan çok daha fazla gol pozisyonuna girdiklerini dile getirdi.

Savunmada da müthiş işler yaptıkları kanaatinde olduğunu vurgulayan İpekoğlu, "Maçtan önce de arkadaşlarımıza söyledim. 'İlk 16'ya kalarak zaten tarih yazdınız. Çeyrek finale kalarak ikinci bir tarih yazmak da elimizde.' dedim." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları bireysel hataların, Süper Lig seviyesindeki rakip oyuncular tarafından cezalandırıldığına işaret eden İpekoğlu, şöyle konuştu:

"Tecrübesizliğimizin kurbanı olduk. Her şeye rağmen özellikle kupa maçlarında takımımızı temsil eden futbolcu arkadaşlarımı canı gönülden kutluyorum. Maçlar 80'er dakika oynansaydı, şu anda tur atlamıştık. Bundan sonraki maçlarda Yeni Malatyaspor'a başarılar diliyorum. Biz de play-off yolunda elimizden geleni yapmaya çalışacağız."