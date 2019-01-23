Erol Bulut: "Bizim için önemli olan turu geçmekti"

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında konuk olduğu Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 2-1 yenerek eleyen Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ilk maçta olduğu gibi rövanşta da zorlandıklarını belirtti.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un oldukça iyi bir ekip olduğunu aktaran Bulut, "Engin hocayı tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir takım kurmuş. Kendi liginde başarılar diliyorum. Bizim için önemli olan, iyi bir skorla galip gelerek turu geçmekti. Maçın ikinci yarısında bu gerçekleşti. Tur atladığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Sezona başlarken ligde ilk 10 içerisinde olma hedefleri bulunduğunu, yaptıkları transferlerle bu hedefin daha üst sıralarda gerçekleşeceğini öngördüklerini aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"Şampiyonluktan söz etmemiz şu an doğru olmaz. Her maçta olduğu gibi Fenerbahçe karşısında da iyi futbol oynamak istiyoruz. Dört gün zamanımız var. Hem hücum hem defans anlamında çalışmalarımızı yapacağız. İnşallah da pazartesi günü Fenerbahçe karşısında güzel bir futbol oynayıp, istediğimiz sonucu elde edeceğiz."