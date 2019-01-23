Yeni Malatyaspor'u korkulu rüyadan Barış Alıcı uyandırdı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Evkur Yeni Malatyaspor, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında TFF 2. Lig ekibi Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a konuk oldu. Malatya temsilcisi, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi Barış Alıcı ve Ömer Şişmanoğlu'nun golleriyle 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Türkiye Kupası'nda daha önce yine Spor Toto Süper Lig'den Sivasspor ve Ankaragücü'nü eleyen, Malatya'da oynanan ilk maçta 2-0 üstünlüğü yakalamasına rağmen son dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle sahadan 3-2 yenik ayrılan Bodrumspor, İlçe Stadı'ndaki rövanşta 61. dakikada Göksu'yla öne geçti.

Malatyaspor bu gollere 79. dakikada Barış Alıcı ve 87. dakikada Ömer Şişmanoğlu'yla karşılık vererek çeyrek finale çıkan taraf oldu. Bodrumspor'da Hüseyin, 90+3. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

Taraftarlar, çeyrek finali ıskalamasına rağmen kupada tarihinin en büyük başarısını gösteren Bodrumspor'u soyunma odasına alkışlarla uğurladı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...

20. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında sağ kanattan Barış Alıcı'nın kullndığı kornerde arka direkte Robin Yalçın'ın şutu yan ağlarda kaldı.

40. dakikada Bodrumspor gole yaklaştı. Hüseyin'in sağdan ortasında defanstan seken topa Orhan Aktaş'ın gelişine şutu, Gökhan'a çarpıp kornere çıktı.

43. dakikada Malatyasporlu Ahmed'in kullandığı serbest vuruşu kaleci Kaya son anda kornere yumrukladı.

İlk yarı golsüz sonuçlandı.

55. dakikada Bodrumsporlu Hüseyin'in yaklaşık 20 metre mesafeden sert şutunu kaleci Ertaç son anda uçarak kornere çeldi.

GOL: 61. dakikada Bodrumspor öne geçti. Hüseyin'in ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Göksu, karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruşla Ertaç'ı avladı: 1-0.

GOL: 79. dakikada skora eşitlik geldi. Chebake'nin sol kanattan kullandığı kornerde Eren Tozlu'nun kafayla indirdiği topu kale önünde Barış Alıcı tamamladı: 1-1.

GOL: 87. dakikada konuk ekip üstünlüğü yakalayıp turu garantiledi. Barış Alıcı'nın sağ kanattan pasıyla buluşan Ömer Şişmanoğlu, ceza sahasına girer girmez vurup skoru belirledi: 1-2.

90+2. dakikada Malatyaspor ceza sahasında Ahmed, Orhan Şam'ı çekip düşürünce Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Hüseyin'in 90+3. dakikada kullandığı penaltıyı kaleci Ertaç köşeden çıkardı.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), Mehmet Metin (xx), Osman Gökhan Bilir (xx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Kaya (x) - İzzet (x), Orhan Şam (xx), Özgür Yılmaz (xx), Orhan Aktaş (xx), Harun (x), Özgür İleri (xx) (Dk. 85 Emre Şahin), Seyid Ahmet (xx) (Dk. 81 Şaban x), Ozan Sol (xx) (Dk. 82 Cem x), Hüseyin (xx), Göksu (xxx)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç (xxx) - Sincere (xx) (Dk. 52 Chebake xxx), Mina Meza (xx), Gökhan (x) (Dk. 67 Ömer Şişmanoğlu xxx), Erkan (xx), Murat (xx), Robin Yalçın (xx), Barış Alıcı (xxxx), Ahmed (xx), Mustafa (x) (Dk. 46 Pereira xxx), Eren Tozlu (xxx)

GOLLER: Dk. 61 Göksu (Bodrumspor), Dk. 79 Barış Alıcı, Dk. 87 Ömer Şişmanoğlu (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Özgür İleri, Orhan Şam, İzzet (Bodrumspor), Erkan, Eren Tozlu (Yeni Malatyaspor)