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Fenerbahçe ve Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
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FENERBAHÇE VE ALİ KOÇ, PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Fenerbahçe ve Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında oynanan maçların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporlarını açıkladı.

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Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında oynanan maçların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporlarını açıkladı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başkanlığı döneminde ilk kez Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 22.01.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı Y. ALİ KOÇ'un 22.01.2019 tarihinde kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BOLUSPOR Kulübü'nün 22.01.2019 tarihinde oynanan BOLUSPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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