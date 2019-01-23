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VAR'la ilgili talep: "Kara kutunun açılmasını istiyoruz"
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VAR'LA İLGİLİ TALEP: "KARA KUTUNUN AÇILMASINI İSTİYORUZ"

VAR'la ilgili talep: "Kara kutunun açılmasını istiyoruz"

Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, tüm Spor Toto Süper Lig maçlarındaki VAR (Video Yardımcı Hakem) konuşmalarının şeffaf bir şekilde açıklanması gerektiğini söyledi.

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Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, tüm Spor Toto Süper Lig maçlarındaki VAR (Video Yardımcı Hakem) konuşmalarının şeffaf bir şekilde açıklanması gerektiğini söyledi.

Şahin, yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'un, Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta kritik hataların yapıldığını savunarak, "Ne ilginçtir ki bu pozisyonların hiçbirinde VAR'a gidilme gereği bile duyulmadı. Trabzonspor Kulübü olarak bu konuşmaların kamuoyunu doğrudan ilgilendirdiğini düşünüyoruz. Bu nedenle müsabaka hakemi Halil Umut Meler ve VAR hakemi Fırat Aydınus ile AVAR hakemlerinin arasında geçen konuşmaların yayımlanmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hafta sonu Akyazı'da bir uçak düştü ve biz bu uçağın neden düştüğünü öğrenebilmek amacıyla o kara kutunun açılmasını istiyoruz." diyen Şahin, şunları kaydetti:

"Sadece Trabzonspor'un karşılaşmaları değil tüm Süper Lig maçlarındaki VAR konuşmaları şeffaf bir şekilde açıklanmalıdır. Mesela Hollanda 1. Ligi'nde de VAR uygulaması var. Orada VAR'a gidilen bütün pozisyonlarda hakemlerin kendi aralarındaki telsiz konuşmaları canlı veriliyor ve herkes izliyor. Bizde neden gizli?"

Haluk Şahin, Medipol Başakşehir maçı sonrasında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" iddiasıyla tedbirsiz olarak Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

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