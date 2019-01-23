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Erzurumspor, Erhan Çelenk'le yolları ayırdı
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ERZURUMSPOR, ERHAN ÇELENK'LE YOLLARI AYIRDI

Erzurumspor, Erhan Çelenk'le yolları ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Erhan Çelenk ile yollarını ayırdı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Erhan Çelenk ile yollarını ayırdı.

Mavi-beyazlı kulübün internet sitesinden "Güle Güle Kaptan" başlığıyla yapılan açıklamada, takımda bir süre kaptanlık da yapan Erhan Çelenk'in kulüple olan sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kaptanımız Erhan Çelenk'e formamızı giydiği dönemde yaptığı hizmetler, kazanılan şampiyonluklardaki unutulmaz katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Erzurum temsilcisi, Erhan Çelenk'i 2015-2016 sezonu öncesi Darıca Gençlerbirliği'nden kadrosuna katmıştı.

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