﻿
Eskişehirspor'da ilk hedef transfer yasağını kaldırmak
﻿
Site İçi Arama
﻿

ESKİŞEHİRSPOR'DA İLK HEDEF TRANSFER YASAĞINI KALDIRMAK

Eskişehirspor'da ilk hedef transfer yasağını kaldırmak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un kulüp basın sözcüsü Hasan Hüseyin Köksal, öncelikli hedeflerinin en kısa sürede transfer tahtasını açmak olduğunu bildirdi.

397 Okunma

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un kulüp basın sözcüsü Hasan Hüseyin Köksal, öncelikli hedeflerinin en kısa sürede transfer tahtasını açmak olduğunu bildirdi.

Köksal, yaptığı yazılı açıklamada, endüstriyel futbolla yok olan değerlere sahip çıkan taraftarı, şehri ve tüm dinamikleri ile geçmişten geleceğe şanlı tarihiyle birçok ilke, birçok sevince ortak olunan Eskişehirspor'un son yıllarda zor ve meşakkatli bir süreçten geçtiğini belirtti.

Basın sözcüsü Köksal, şunları kaydetti:

"Öncelikli hedefimiz, ilk işimiz en kısa sürede transfer tahtasını açmak olacaktır. Bunun için gece gündüz demeden var gücümüzle çalıştığımızı bildirmek isteriz. Elbet bugünleri de atlatacağız fakat bugünlerde sessiz kalmak tüm camiaya ihanet olur. Şehir bu sinerjiyi yakalamışken, lütfen kimsenin bu havayı bozmasına izin vermeyelim. Valisi, belediye başkanı, milletvekili ve belediye başkanı adayları, sanayicisi, esnafı ve cefakar taraftarı... Şu anki ilerleme safhası transfer tahtasının açılmasıyla yerini çok çalışmaya bırakacaktır. Bunun için de projelerimiz hazır, her şeyi zamanla açıklayacağız."

Ayrıca Köksal, Kaan Ay başkanlığındaki yeni yönetimin kimsenin devamı ve destekçisi olmadığını vurguladı.

ETİKETLER #Eskişehirspor
3
Nazan Cavcav, 55 yıllık eşi İlhan Cavcav'ı anlattı
Nevi şahsına münhasır Başkan: İlhan Cavcav
Eskişehirspor 0 - Giresunspor 0
Eskişehirspor'da Kaan Ay dönemi
Türkiye statlarıyla Avrupa ülkelerini geride bıraktı
1. Lig'de 18. hafta hakemleri belli oldu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿