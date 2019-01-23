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Moussa Sow, Gazişehir Gaziantep yolunda
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MOUSSA SOW, GAZİŞEHİR GAZİANTEP YOLUNDA

Moussa Sow, Gazişehir Gaziantep yolunda

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, geçen sezon Bursaspor'da oynayan Fenerbahçe'nin eski forveti Moussa Sow ile anlaştıklarını açıkladı.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, geçen sezon Bursaspor'da oynayan Fenerbahçe'nin eski forveti Moussa Sow ile anlaştıklarını açıkladı.

Mehmet Altıparmak, yaptığı açıklamada, kadrodaki eksik bölgelere takviyeler yaparak takımı güçlendirmek istediklerini söyledi.

Bu anlamda bir süredir gündemlerinde bulunan Senegalli forvet Moussa Sow ile görüştüklerini ifade eden Altıparmak, "Oyuncuyla anlaştık. Cuma günü Türkiye'ye gelip sağlık kontrolünden geçecek. İstanbul'daki sağlık kontrollerinde aksilik çıkmazsa resmi sözleşmeyi de imzalayacağız" diye konuştu.

Sow'u Türkiye'deki en iyi santrforlardan biri olarak nitelendiren Altıparmak, "Moussa Sow gibi oyuncuyu her hoca takımında görmek ister. Takıma kısa sürede adapte olabilirse güzel işler çıkarabileceğine de inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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