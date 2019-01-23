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Avrupa kadın basketbolunda Türk gecesi
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AVRUPA KADIN BASKETBOLUNDA TÜRK GECESİ

Avrupa kadın basketbolunda Türk gecesi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, Çukurova Basketbol'u ağırlayacak.

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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, Çukurova Basketbol'u ağırlayacak.

İstanbul'daki BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmanın rövanşı 31 Ocak Perşembe günü Mersin'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.

İki maç sonunda tur atlayacak takım, 8'li final etabında mücadele edecek.

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