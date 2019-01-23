Cengiz Ünder'in sakatlığı ciddi

Roma'nın Torino'yu 3-2 yendiği karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Cengiz Ünder'in, durumunun ciddi olduğu ortaya çıktı. Roma Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco, "Cengiz Ünder'in Şampiyonlar Ligindeki Porto maçına yetişmesini umut ediyorum" açıklamasında bulundu.
İtalya Seri A ekiplerinden Roma forması giyen Cengiz Ünder'in, sakatlığının ciddi olduğu açıklandı.
Roma'nın Torino'yu 3-2 yendiği karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan milli futbolcunun, sol uyruk kemiğinde problem olduğu belirtildi. Ünder, Roma'nın ligde oynayacağı Atalanta ve Milan maçlarının yanı sıra İtalya Kupası çeyrek finalindeki Fiorentina karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.
12 Şubatta Şampiyonlar Liginde Porto ile karşılaşacak olan Roma'da teknik direktör Eusebio Di Francesco, milli futbolcunun sakatlığıyla ilgili olarak açıklamada bulundu.
Francesco, "Cengiz Ünder bir süre sahalardan uzak kalacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto maçına yetişmesini umut ediyorum" dedi.
Cengiz Ünder bu sezon Roma formasıyla çıktığı 25 maçta, 6 gol, 7 asist yaptı.
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