Usain Bolt aktif sporu bıraktı

Olimpiyat tarihinin en başarılı sprinteri Usain Bolt'dan spora veda... Atletizm kariyerinin ardından, profesyonel futbol kariyerine başlayan Jamaikalı efsane, futbol hayatını noktaladığını açıkladı..

Usain Bolt, aktif spor yaşantısını sonlandırdığını açıkladı.

8 Olimpiyat şampiyonluğu bulunan Jamaikalı efsane, atletizm kariyerinin ardından futbol oynamaya başlamıştı.

Avustralya takımı Central Coast Mariners'da 2 ay top koşturan 32 yaşındaki Bolt, aradığını bulamadı ve atletizmin ardından futbol kariyerini de noktaladığını belirtti.

Bu 2 aylık sürede eğlendiğini dile getiren Jamaikalı sprinter, ''İşler istediğim gibi gitmedi. Ama yaşayıp öğreniyorsunuz. Güzel bir deneyimdi ve bir takımın parçası olmak hoşuma gitti'' ifadelerini kullandı.

Olimpiyat tarihinin en başarılı kısa mesafe atleti olan Usain Bolt, artık ticari girişimlere odaklanacağını açıkladı.