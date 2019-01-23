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Medipol Başakşehir İngiliz basınında
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İNGİLİZ BASININDA

Medipol Başakşehir İngiliz basınında

Son olarak Demba Ba'yı da kadrosuna katan Medipol Başakşehir, İngiltere basınında... Ada basını İstanbul ekibinin kadrosunu Premier Lig'de forma giymiş isimlerle güçlendirmesine dikkat çekti.  

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Son olarak Demba Ba'yı da kadrosuna katan Medipol Başakşehir, İngiltere basınında... Ada basını İstanbul ekibinin kadrosunu Premier Lig'de forma giymiş isimlerle güçlendirmesine dikkat çekti.  

Devre arası transfer döneminin hareketli takımı Medipol Başakşehir, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Serdar Taşcı ve Robinho'yu renklerine bağlayan İstanbul temsilcisi son olarak Demba Ba'yı transfer etti.. 

Turuncu-lacivertlilerin bu transferi Ada basınında da yer aldı.

Daily Mail'deki haberde Medipol Başakşehir'in, Demba Ba'yı renklerine bağlamasının şampiyonluk yolunda önemli bir adım attığı yazıldı.

Haberde İstanbul temsilcisinin kadrosunu özellikle Premier Lig'de forma giymiş isimlerle güçlendirdiği belirtildi.

İstanbul temsilcisinin kadrosunda Emmanuel Adebayor, Robinho, Gael Clichy gibi Ada futbolunda görev almış isimler yer alırken yeni transfer Demba Ba'da Chelsea ve Newcastle United formalarını giymişti.  

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