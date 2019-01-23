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Yıldırım Uran son yolculuğuna uğurlandı
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YILDIRIM URAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yıldırım Uran son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de geçirdiği kalp krizinin ardından hastanede hayatını kaybeden teknik direktör Yıldırım Uran'ın cenazesi toprağa verildi.

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İzmir'de geçirdiği kalp krizinin ardından hastanede hayatını kaybeden teknik direktör Yıldırım Uran'ın cenazesi toprağa verildi.

Beşikçioğlu Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, Uran'ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra spor camiasından isimler katıldı.

Cenazede uzun yıllar Yıldırım Uran'la çalışan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş'in yanı sıra Antalyaspor ve İzmirsporlu futbolcular da yer aldı.

Yıldırım Uran'ın cenazesi, Yeşilyurt Mezarlığı'nda defnedildi.

1986-1987 sezonundan itibaren çeşitli takımlarda teknik direktörlük yapan 6 Ekim 1955 Ankara doğumlu Yıldırım Uran, 2008-2009 sezonundan başlayarak Akhisarspor, Galatasaray, Bursaspor ve Antalyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yardımcılığını üstlenmişti.

Yıldırım Uran, 1999-2000 sezonunda Siirtspor'u Süper Lig'e taşımıştı.

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