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Engin Bekdemir, Gençlerbirliği'nde
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ENGİN BEKDEMİR, GENÇLERBİRLİĞİ'NDE

Engin Bekdemir, Gençlerbirliği'nde

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Engin Bekdemir'i kadrosuna kattı.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Engin Bekdemir'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Osmanlıspor forması giyen 26 yaşındaki futbolcu ile gelecek sezonu opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbol kariyerine PSV ile Porto altyapılarında başlayan Engin Bekdemir, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Eskişehirspor'da da görev almıştı.
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