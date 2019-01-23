﻿
Thievy Bifouma, Yeni Malatyaspor'da
﻿
Site İçi Arama
﻿

THİEVY BİFOUMA, YENİ MALATYASPOR'DA

Thievy Bifouma, Yeni Malatyaspor'da

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma'yı transfer etti.

1357 Okunma

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma'yı transfer etti.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, MKE Ankaragücü ile yollarını ayıran Thievy Bifouma'yı kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, yaptığı açıklamada, Bifouma ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Thievy Bifouma, Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü takımlarında forma giymişti.

1
Murat Ağcabağ, yabancı oyuncuları ofisinde ağırladı
1
Metin Akyüz'den "Yiğiner ve Ağcabağ bir araya gelsin" çağrısı
5
Ankaragücü'nde 4 sakat artı El Kabir!
3
Nazan Cavcav, 55 yıllık eşi İlhan Cavcav'ı anlattı
2
Metin Akyüz, Klasspor TV'de saat 17.00'de canlı yayında
13
Murat Ağcabağ: "Başkan olursam 3 sene içerisinde şampiyonluğa oynarız"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
İSTANBUL'DN ANKARAGÜCLU MEHMET
23 Ocak 201900:56
DEF OLUP GİTSİN KARAKTERSİZLER
﻿