Murat Ağcabağ, yabancı oyuncuları ofisinde ağırladı

Ankaragücü’nde başkan adayı olduğunu açıklayan Murat Ağcabağ, sarı-lacivertli kulübün yabancı oyuncuları ile bir araya geldi.

Kendi ofisinde oyuncuları ağırlayan Murat Ağcabağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dün akşam futbolcu kardeşlerimizi dinledim ve problemlerinin öncelikli olarak para olmadığını anladım. Kalpleri kırılmış, umutları azalmış elimden geldiğince maddi manevi motive etmeye çalıştım. Yerli yabancı tüm futbolcu kardeşlerimiz için de aynısını yapacağım. Saygılarımla” mesajını camia ile paylaştı.

Murat Ağcabağ’ın kişisel hesabından paylaşılan fotoğrafta, son dönemde Ankaragücü’nün mevcut yönetimi ile yaşadığı sıkıntılarla gündeme gelen El Kabir’in dışında Faty, Djedje ve Moulin’in olması dikkat çekti.