﻿
Murat Ağcabağ, yabancı oyuncuları ofisinde ağırladı
﻿
Site İçi Arama
﻿

MURAT AĞCABAĞ, YABANCI OYUNCULARI OFİSİNDE AĞIRLADI

Murat Ağcabağ, yabancı oyuncuları ofisinde ağırladı

Ankaragücü’nde başkan adayı olduğunu açıklayan Murat Ağcabağ, sarı-lacivertli kulübün yabancı oyuncuları ile bir araya geldi.

248 Okunma

Ankaragücü’nde başkan adayı olduğunu açıklayan Murat Ağcabağ, sarı-lacivertli kulübün yabancı oyuncuları ile bir araya geldi.

Kendi ofisinde oyuncuları ağırlayan Murat Ağcabağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dün akşam futbolcu kardeşlerimizi dinledim ve problemlerinin öncelikli olarak para olmadığını anladım. Kalpleri kırılmış, umutları azalmış elimden geldiğince maddi manevi motive etmeye çalıştım. Yerli yabancı tüm futbolcu kardeşlerimiz için de aynısını yapacağım. Saygılarımla” mesajını camia ile paylaştı.

Murat Ağcabağ’ın kişisel hesabından paylaşılan fotoğrafta, son dönemde Ankaragücü’nün mevcut yönetimi ile yaşadığı sıkıntılarla gündeme gelen El Kabir’in dışında Faty, Djedje ve Moulin’in olması dikkat çekti.

  • KLASSPOR ÖZEL HABER
Metin Akyüz'den "Yiğiner ve Ağcabağ bir araya gelsin" çağrısı
5
Ankaragücü'nde 4 sakat artı El Kabir!
3
Nazan Cavcav, 55 yıllık eşi İlhan Cavcav'ı anlattı
2
Metin Akyüz, Klasspor TV'de saat 17.00'de canlı yayında
12
Murat Ağcabağ: "Başkan olursam 3 sene içerisinde şampiyonluğa oynarız"
9
Kasapoğlu ve Özhaseki'den Eryaman Stadyumu açıklaması
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿