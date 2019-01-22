Metin Akyüz'den "Yiğiner ve Ağcabağ bir araya gelsin" çağrısı

Ankaragücü’nde Başkan yardımcısı Metin Akyüz, Mehmet Yiğiner ve Murat Ağcabağ arasındaki itilaf hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunarak iki tarafın bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Metin Akyüz’den Ağcabağ’a sesleniş: “İcra kurulu kuralım!”

Klasspor TV’ye verdiği röportaj ile ‘ayrıştırıcı değil, yapıcı’ olduklarını belirten Akyüz, bugünden sonra basın ve sosyal medya üzerinden verilen mesajların Ankaragücü’ne zarar vereceğini söyleyerek, “Murat Ağcabağ 35 Milyon TL ile geleceğini söylüyor. Yiğiner ve yönetiminin tamamen istifa etmesi gerektiğini söylüyor. Yönetim değişikliğinin şekli bu değildir. Yapılacak çok basit bir iş var. Bir icra kurulu kuralım, oraya Ağcabağ ve Yiğiner yönetiminden temsilciler koyalım. Bu şekilde kavga da bırakılmış olur” mesajını verdi.

“Murat Ağcabağ’ın yapacaklarına engel olmayız ve kendisini başkan seçeriz”

Oluşturulan icra kurulunun başkanının da Murat Ağcabağ’ın olabileceğini vurgulayan Metin Akyüz, “Ankaragücü’ne şu an transferlerini yapabilmesi için 35 milyon TL değil, 15 milyon TL de yeterli olacaktır. Ağcabağ, verilecek bu paranın başka yerlere gideceğini düşünüyorsa paranın kontrolü de o kurulacak icra kuruluna verelim. Bu icra kurulunun başkanı da Murat Ağcabağ olabilir. Sıkıntı olmaz. Yönetim olarak bu icra kuruluna tam yetki veririz. Yapılacak ödemeler Ankaragücü’nün muhasebe kayıtlarına bu şekilde geçmiş olur. Kendisi de bu paraları hibe edip bağışlayacağını söylemişti. Bu gerçekleşirse Yiğiner’in verdiği açıklamaya dayanarak söylüyorum, kongre kararı alınarak Murat Ağcabağ, tek liste ile genel kurula giderek başkanlığa seçilmiş olur. Biz, Murat Ağcabağ’ın bu yapacaklarına engel olmayız. Birbirimizi yıpratmayalım yeter ki” ifadelerini kullandı.

“Dediklerinde ciddi ise Murat Ağcabağ’a başkanlık hayırlı olsun”

Son genel kurulda tüzükte bazı değişikliklerin olduğunu belirten Metin Akyüz, “Şu an 1000 tane üyemiz var. Yüzde 5’i kadar bu sene üye yapabiliriz. Henüz o kotayı dolduracak kadar üye yapılmadı. Murat Ağcabağ, istediği kişileri üye yapabilir ve üye olmayan iş adamlarını yönetim kadrosuna rahatlıkla katabilir. Murat Ağcabağ, bu dediklerini yapmak istiyorsa biz her türlü desteğe hazırız. Bu şekilde önlerini de açarız. Herkesin içi rahat olsun. Ankaragücü’nü bir adım öteye götürecek herkese destek oluruz. Murat Ağcabağ dediklerinde ciddi ise başkanlık kendisine hayırlı olsun” diye konuştu.

“Sayın Mehmet Özhaseki, ikili arasındaki itilafı düzeltebilir”

Mehmet Yiğiner ile Murat Ağcabağ arasındaki ilişkinin olumluya döneceğine inandığını söyleyen Metin Akyüz, “Mehmet Yiğiner ile Murat Ağcabağ arasındaki itilaf hakkında bazı kişilerin çalışmalarının olduğunu biliyorum. İkiliyi bir araya getirip konuyu tatlıya bağlayabilirler. AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki bu konu hakkında bilgi sahibi oldu. Özhaseki’nin büyüklük yaparak ikiliyi bir araya getirebilir. Özhaseki’nin bu düşünceye sahip olduğunu biliyorum. Ankaragücü menfaatleri için bu işi bağlamak lazım” dedi.

“Ağcabağ aday olmazsa Ankaragücü’nü sahipsiz bırakmayız”

Murat Ağcabağ, yönetime talip olmazsa Ankaragücü’nü sahipsiz bırakmayacaklarının altını çizen Metin Akyüz, “Murat Ağcabağ da dediklerinde samimi ise olması gerekenleri belirttim. Eğer yönetime talip değilse daha fazla gündem meşgul edilmesin. Ankaragücü’nü sahipsiz bırakmayız. Biz son günlerde sırf kendi kaynaklarımızla ve bankadan kredi çekilmeksizin yaklaşık 7 milyon lira kaynak oluşturduk. Transfer yasağını kaldırmak içinde uğraş veriyoruz. Geçen senelerde olduğu gibi son dakikada açılabilir. Görüştüğümüz oyuncular var. Transfer yasağını açamazsak bile iskelet kadroyu tuttuk. Sadece Bifouma gitti, ilk yarıdaki maçlarda bize çok faydalı olduğunu düşünmüyorduk ve gerçekten alacağı çok fazlaydı. Ona vereceğimiz para ile içerinin huzurunu sağlamayı tercih ettik” diye konuştu.

“Bilançolarımızı Ziraat Bankası’na veren ilk kulübüz”

TFF ile Bankalar Birliği arasındaki anlaşmanın Ankaragücü’ne fayda sağlayacağını vurgulayan Metin Akyüz, “Kulüplerin borçları ile ilgili yapılandırmada en hızlı kulüp biz olduk. Yapılandırma hakkında bilançolarımızı Ziraat Bankası’na teslim ettik. Şubat ayında bu konu hakkında dönüş alacağız”şeklinde konuştu.

“Alanyaspor maçında Eryaman Stadyumu dolmalı”

Ankaragücü’nün Eryaman Stadyumu’nun açılış maçında Alanyaspor ile kritik bir maça çıkacaklarını hatırlatan Metin Akyüz, taraftarlara seslenerek, “Alanya maçında ne olursa olsun Eryaman Stadyumu’nu doldurmamız lazım” ifadesini kullandı.