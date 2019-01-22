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Ankaragücü'nde 4 sakat artı El Kabir!
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ANKARAGÜCÜ'NDE 4 SAKAT ARTI EL KABİR!

Ankaragücü'nde 4 sakat artı El Kabir!

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek MKE Ankaragücü, bu karşılaşmanın hazırlıklarına Beştepe Tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

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Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek MKE Ankaragücü, bu karşılaşmanın hazırlıklarına Beştepe Tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktörümüz Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas ve koordinasyon çalışması yapan başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde yarım sahada maç yaptı. Antrenman yenileme koşusu ile sona erdi.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Yalçın Ayhan, Johannes Hopf, Thomas Heurtaux ve Erdem Özenç katılmadı.

Öte yandan herhangi bir mazeret bildirmeyen Mostapha El Kabir bugün yapılan antrenmanda yer almadı.

Sarı-Lacivertki takım, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın Beştepe Tesislerinde yapacağı antrenman ile devam edecek.
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5
Eskikurt
22 Ocak 201922:32
Arkadaşlar bu sakat lafına çok kızıyorum nerdeyse Ankaragucunun onu ne Sakat Ankaragucu yazmak gerekecek ne oldu bu futbolculara ayaklarında kirikmi var haftalarca sakat bu adamlar elimizde maça çıkacak oyuncu kalmadı Alanya maçından çok korkuyorum inşallah GS maçı gibi olmaz
4
Aykırı
22 Ocak 201920:44
Anlaşıldı biz ne transfer yapabiliriz ne de ligde kalabiliriz lanet olsun ankaragücüme zararı olan herkese
3
Aykırı
22 Ocak 201919:39
Allah o el kebirin belasını versin
2
sincanli
22 Ocak 201918:25
Yiginer.bey.hani.yabancılara. para.ödedim. dedin.yalancı. bunlar.Kulübü. neden.trek.ediyorlar.yalancı. Uckagitci.Yiginer.belası. biran.önce. defolll
1
gucluler
22 Ocak 201915:35
Tk.zamanında. adam.gibi.idman.yapmadigİ.için. gözleri. Sağ. Sola.gidiyor.bayram.bektaş. uyarmıştı.
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