Ankaragücü'nde 4 sakat artı El Kabir!

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek MKE Ankaragücü, bu karşılaşmanın hazırlıklarına Beştepe Tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktörümüz Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas ve koordinasyon çalışması yapan başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde yarım sahada maç yaptı. Antrenman yenileme koşusu ile sona erdi.
Antrenmana sakatlıkları devam eden Yalçın Ayhan, Johannes Hopf, Thomas Heurtaux ve Erdem Özenç katılmadı.
Öte yandan herhangi bir mazeret bildirmeyen Mostapha El Kabir bugün yapılan antrenmanda yer almadı.
Sarı-Lacivertki takım, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın Beştepe Tesislerinde yapacağı antrenman ile devam edecek.
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