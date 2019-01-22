Ankaragücü'nde 4 sakat artı El Kabir!

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Eskikurt

22 Ocak 201922:32

Arkadaşlar bu sakat lafına çok kızıyorum nerdeyse Ankaragucunun onu ne Sakat Ankaragucu yazmak gerekecek ne oldu bu futbolculara ayaklarında kirikmi var haftalarca sakat bu adamlar elimizde maça çıkacak oyuncu kalmadı Alanya maçından çok korkuyorum inşallah GS maçı gibi olmaz