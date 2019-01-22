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Yenimahalle'nin melekleri 3'te 3 yaptı
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YENİMAHALLE'NİN MELEKLERİ 3'TE 3 YAPTI

Yenimahalle'nin melekleri 3'te 3 yaptı

Dört grupta oynanan 2’inci tur maçlarının ardından A Grubu’nda bulunan Yenimahalle Belediyespor, Ardeşen GSK’yı 36-29 yendi.

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Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası 2’inci tur maçları tamamlandı.

Dört grupta oynanan 2’inci tur maçlarının ardından A Grubu’nda bulunan Yenimahalle Belediyespor, Ardeşen GSK’yı 36-29 yendi.

Çeyrek finalin en güçlü adayı oldu

Maçlarda seriye bağlayan Yenimahalle Kadın Hentbol A takımı, 3’te 3 yaparak Türkiye Kupası Çeyrek Finali’ne yükseldi.

Müsabakalarda ilk olarak Elazığ Sosyal Yard. SK’yı 38-19, ardından Görele Belediyesi SK’yı 36-25’lik skorla yenen ve Ardeşen GSK’ya 36-29’luk skorlarla göz açtırmayan Yenimahalle Belediyespor, çeyrek finalin en güçlü adayı oldu.

Yenimahalle Belediyesi SK, çeyrek finalde Aksaray Belediyesi GSK ile karşılaşacak. Çeyrek finalde ilk maçlar 27 Şubat, rövanşları ise 16 Mart 2019 tarihinde oynanacak.

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