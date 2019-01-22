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Bilardoda 175 sporcuda şampiyonluk Erol Akar'ın
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BİLARDODA 175 SPORCUDA ŞAMPİYONLUK EROL AKAR'IN

Bilardoda 175 sporcuda şampiyonluk Erol Akar'ın

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan ile de sohbet eden Şimşek, Gölbaşı’nda sporun çeşitli dallarında önemli atılımların artarak devam edeceği müjdesini verdi.

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Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, ilçede düzenlenen Bilardo Şampiyonasının finallerini izledi ve şampiyon olan Erol Akar’a kupasını verdi.

Gölbaşı’ndaki Aksoy Bilardo Salonunda gerçekleştirilen şampiyonanın finalinden sonra düzenlenen kupa töreninde şampiyona kupasını takdim eden Belediye Başkan Adayı Şimşek, derece giren sporcuları ve turnuva hakemlerini tebrik etti.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan ile de sohbet eden Şimşek, Gölbaşı’nda sporun çeşitli dallarında önemli atılımların artarak devam edeceği müjdesini verdi.

175 SPORCU MÜCADELE ETTİ

2019 Ankara Üç Bant Şampiyonası’nda toplam 175 sporcu mücadele etti.  Erol Akar’ın birincilik kupasını aldığı şampiyonada Oğuz Köklen ikinci, Cihan Cengiz üçüncü ve Adem Özçelik dördüncü oldu.

Ödül törenine Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Okul Sporları Şube Müdürü Özden Şimşek, Ankara İl bilardo Temsilcisi Mehmet Aksoy da katıldı.

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