Baranowicz: "Ankara Kalesi'ne ve Anıtkabire gittim"

Voleybol Efeler Ligi lideri Halkbank’ın İtalyan yıldızı Michele Baranowicz Türkiye ve Ankara’ya alışma sürecini atlattığını, bunun da performansını olumlu etkilediğini söyledi.
Ankara’ya geldiğinde uyum sorunu çektiğini, babası ile birlikte bu süreci atlattığını ifade eden tecrübeli oyuncu, “Antrenmanlardan zaman buldukça babamla Ankara Kalesi’ne, Anıtkabire gittik. Gerçekten çok etkileyici mekanlar ve kentin ruhunu yansıtıyorlar. Elbette Ankara bu iki mekandan ibaret değil. Öğrendiğim kadar dünyanın en iyi müzelerinden Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve benzerleri var. Çevrede de etkileyici yerler olduğunu arkadaşlarım bana anlattı. Ayrıca İstanbul ve diğer kentleri de gezip tanımak istiyorum” diye konuştu.
Ankara’nın keyifli bir kent olduğuna dikkati çeken Michele Baranowicz, “Şimdi ailem de Ankara’ya geldi. Hayat benim için daha kolay olacak. Daha verimli bir dönem yaşayacağıma inanıyorum” dedi.
Esas mücadele playoff etabında
Halkbank’la ilk yılı olduğunu ve sezonun henüz yarısında olduklarına dikkat çeken pasör Baranowicz, “Takım olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şu anda her şey istediğimiz gibi gidiyor. Zorluk derecesi yüksek karşılaşmalarda iyi motive oluyoruz. Fakat voleybolda esas mücadele ve zorluk playoff etabında başlar. Bizim de hem mantalite hem fiziksel olarak en yüksek seviyede olmamız gereken dönem playoff mücadelesi. Bunun yanında, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası da diğer yarışma alanları olarak hedefimizde duruyor” diyerek sözlerini tamamladı.
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