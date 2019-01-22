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Metin Akyüz, Klasspor TV'de saat 17.00'de canlı yayında
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METİN AKYÜZ, KLASSPOR TV'DE SAAT 17.00'DE CANLI YAYINDA

Metin Akyüz, Klasspor TV'de saat 17.00'de canlı yayında

Ankaragücü’nde Başkan Yardımcısı ve taraftardan sorumlu yönetim kurulu üyesi olan Metin Akyüz, Klasspor TV’de canlı yayına çıkarak camianın merak ettiği soruları cevaplayacak.

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Ankaragücü’nde son günlerde yaşanan olaylar ve camiayı derinden yaralayan gelişmeler, Klasspor TV’de masaya yatırılıp çözüm yolları aranacak.

Ankaragücü’nde Başkan Yardımcısı ve taraftardan sorumlu yönetim kurulu üyesi olan Metin Akyüz, Klasspor TV’de canlı yayına çıkarak camianın merak ettiği soruları cevaplayacak.

Sarı-Lacivertli camianın son günlerde yaşadığı sorunların konuşulacağı ve çıkış yollarının aranacağı Klasspor TV’den yayınlanacak bu interaktif program, saat 17.00’de başlayacak.

Klasspor TV’nin Youtube kanalından canlı yayınlanacak bu programa, sizde sorularınızı yöneltip programa katılma şansı bulabilirsiniz.

Bize sorularınızı bu haberin altına yapacağınız yorumlarla veyahut  Klasspor Facebook, Klasspor Twitter ve Klasspor Youtube kanallarından yöneltebilirsiniz.

 
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2
Erol
22 Ocak 201916:44
Madem transfer yapamadınız.elinizdeki oyuncu ve teknik direktörde yok eldeki oyuncularda yok.o zaman sizin işiniz istifa etmek yol yakınken istifa edin.alanya maçında hezimete uğrar fark yeriz.iş işten geçer amigolar kurtaramaz sizi.siz misyonunuzu bitirmişsiniz.bir an önce istifa edin allah aşkına
1
Serdar06
22 Ocak 201915:40
Böyle bir program yaptığınız için sizi kutluyorum. Sorular 1. Bifuma' nın ne kadar alacağı vardı da ödenmedi ve serbest kaldı 2. El kebirin alacağının ödendiği söyleniyor. El kebir sorunlu bir oyuncu, onun yerine Bifumanın alacağı ödense doğru yapılmış olmaz miydi 3. Bu kadar sorun var ve yönetimde de para yoksa şimdiye kadar 1 aydır niçin yönetim istifa etmedi.Şimdi de şartlı istifa ederek zaman kaybı olmuyor mu. Bu işleyen zaman Ankarahücünün ve gelecek yeni yönetimin işini zorluştırmıyor mu
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