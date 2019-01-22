Metin Akyüz, Klasspor TV'de saat 17.00'de canlı yayında

Ankaragücü’nde son günlerde yaşanan olaylar ve camiayı derinden yaralayan gelişmeler, Klasspor TV’de masaya yatırılıp çözüm yolları aranacak.
Ankaragücü’nde Başkan Yardımcısı ve taraftardan sorumlu yönetim kurulu üyesi olan Metin Akyüz, Klasspor TV’de canlı yayına çıkarak camianın merak ettiği soruları cevaplayacak.
Sarı-Lacivertli camianın son günlerde yaşadığı sorunların konuşulacağı ve çıkış yollarının aranacağı Klasspor TV’den yayınlanacak bu interaktif program, saat 17.00’de başlayacak.
Klasspor TV’nin Youtube kanalından canlı yayınlanacak bu programa, sizde sorularınızı yöneltip programa katılma şansı bulabilirsiniz.
Bize sorularınızı bu haberin altına yapacağınız yorumlarla veyahut Klasspor Facebook, Klasspor Twitter ve Klasspor Youtube kanallarından yöneltebilirsiniz.
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