Metin Akyüz, Klasspor TV'de saat 17.00'de canlı yayında

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Serdar06

22 Ocak 201915:40

Böyle bir program yaptığınız için sizi kutluyorum. Sorular 1. Bifuma' nın ne kadar alacağı vardı da ödenmedi ve serbest kaldı 2. El kebirin alacağının ödendiği söyleniyor. El kebir sorunlu bir oyuncu, onun yerine Bifumanın alacağı ödense doğru yapılmış olmaz miydi 3. Bu kadar sorun var ve yönetimde de para yoksa şimdiye kadar 1 aydır niçin yönetim istifa etmedi.Şimdi de şartlı istifa ederek zaman kaybı olmuyor mu. Bu işleyen zaman Ankarahücünün ve gelecek yeni yönetimin işini zorluştırmıyor mu