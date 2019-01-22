Murat Ağcabağ: "Başkan olursam 3 sene içerisinde şampiyonluğa oynarız"

Ankaragücü’nde başkan adayı Murat Ağcabağ, sarı-lacivertli kulübün mevcut başkanı Mehmet Yiğiner’in yaptığı, “35 milyon TL masaya konduğu takdirde istifa ederim” açıklamasına cevaplar vererek, “Yönetimden tam anlamıyla istifa etsin ve beni yönetimin başına getirsinler” dedi.

“Başkan Yiğiner, kendine hiç bakmaz mı?”

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’in şartlı istifa etmesini yorumlayan Ağcabağ, “Ben hayatımda bu şekilde bir istifa şekli görmedim. İstifa ya edilir ya da edilmez.” Dedi ve sözlerini şu şekilde devam ettirerek, “Sayın Başkan, hocaları getiriyor, hocalardan şikayetçi, menajerleri getiriyor, menajerlerden şikayetçi, futbolcuların transferini kabul ediyor, futbolculardan şikayetçi oluyor, beni yönetime alıyor başkan adayı oldum diye benden de şikayetçi oluyor. Sayın başkan, bu kadar şikayetin içinde hiç kendine bakmaz mı?” bu soruları kendisine yöneltti.

“Sığ bir anlayış”

Başkan Yiğiner’in şartlı istifasının kabul edilemez bir açıklama olduğunun altını çizen Ağcabağ, “35 milyon TL’yi masaya koy diyor. Bu parayı tek başıma vermediğimi 28 Aralık tarihinde yaptığım açıklama ile anlatmıştım. Ben ve yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımla beraber bu parayı ortaya koyacağız demiştim. Bu kişiler, Ankara’da ve Türkiye’deki sayılı iş adamlarıdır. Yiğiner’in dediği bu şartı, bu insanlara nasıl söyleyebilirim. Böyle bir teklif olabilir mi? Yiğiner’in bu açıklamaları sığ bir anlayıştır” diye konuştu.

Murat Ağcabağ, Ankaragücü’ne nasıl başkan olabilir?

Ankaragücü’ne başkan olması için sürecin nasıl işlemesi gerektiğini anlatan Murat Ağcabağ, “Yiğiner’in samimiyetine inanmamız lazım. Yiğiner’in istifa şeklinden samimi olmadığını anlıyoruz. Onun samimi olduğunu anlamamız için yönetimden istifa etmesi ve yönetimden elini çekmesi gerekir. Daha sonra yönetimden birisini başkan seçtirmesi lazım ve benim de göreve tekrar getirilmem lazım. O arkadaşların oyları ile yönetimin başkanlığını alarak Ankaragücü’nün başına geçmem lazım. En son olarak da tüzük kongresi yapmak için genel kurulu toplamak gerekecek. Bu sayede delege sayısını açıp yönetimi oluşturmamız ve taraftarlarımıza ulaşmamız lazım. Demokratik şartlar bunu gerektirir. Kulüpte tüzüğün son halini gören yok. Sayın Başkan’ın bu şekilde kulübü bize devir etmesi lazım” şeklinde konuştu.

“Harcamalar hakkında bir tane fiş bile görmedim”

Büyük bir umutla girdiği Ankaragücü yönetiminden hayal kırıklığı ile ayrıldığını vurgulayan Ağcabağ, “Mehmet Yiğiner ile 8 ay aynı yönetimde yer aldık. Bir gece yarısı beni arayıp yönetimde beni görmek istediğini söyledi. Ben de büyük bir umutla giderek kendisiyle çalışmaya başladım. İçeriye girdiğimde de birkaç kişiyi ayrı tutmak kaydıyla iyi bir yönetim olmadığını gördüm. Çok büyük hayaller ile girdiğim yönetimden büyük bir hayal kırıklığı ile ayrıldım. Mali işlerden sorumlu asbaşkan iken harcamalar hakkında bir tane fiş bile görmedim. Ödemelerin yapılıp yapmadığını görmedim. Ankaragücü, iki kişi tarafından yönetiliyordu” iddiasında bulundu.

’Onlar menajer değil, onlar bizim dostlarımız’ demişti!

İstanbul’da çalışan ve Ankaragücü’ne futbolcu getirme konusunda yardımcı olan menajer ile aralarının neden bozulduğunu bildiğini söyleyen Ağcabağ, “İstanbul’da bahsedilen menajerler, kişiler, İsmail Kartal ve futbolcular ile kendisi tanıştırdı bizleri. Ben, tanıştığımda da İstanbul’daki menajerler hakkında da, ’Onlar menajer değil, onlar bizim dostlarımız’ demişti. Yiğiner’e şunu sormak lazım, dostlarımız dediğiniz insanlarla ile ne yaşadınız ki, bu insanlara bu tepkileri neden veriyorsunuz? Ben ne yaşandığını çok iyi biliyorum. Sayın Başkan’a sadece bunu sormamız bile yeterli olur.” açıklamasında bulundu.

“Mehmet Yiğiner’e kefil olamam!”

Mehmet Yiğiner’in Ankaragücü’nün eski teknik direktörü İsmail Kartal hakkında söylediklerinin büyük bir iftira içerdiğini söyleyen Ağcabağ, “İsmail Kartal’ın nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu anlatmaya gerek yok. Kendisinin avukatı değilim ama kendisinin nasıl dürüst bir insan olduğuna kefil olurum. Aynı cümleleri Başkan Yiğiner için kullanamam. Görüştüğümüz hoca adaylarımız var ama son günlerde bana karşı yapılan yorumlara baktığımda taraftarlarımızın yüzde 90’ı İsmail Kartal’ın takımın başına tekrar getirilmesini istiyor. Taraftarlar tarafından İsmail hocamıza büyük bir teveccüh var.” diye konuştu.

“Bir tane futbolcu İsmail Kartal hakkında olumsuz bir laf etsin, başkan adaylığından çekilirim”

Başkan Yiğiner’in kendisi hakkında birçok olumsuz laf kullandığını hatırlatan Ağcabağ, “Bir tane futbolcu İsmail Kartal hakkında olumsuz bir laf etsin, başkan adaylığından çekilirim. Ben bu kadarını söylüyorum. İsmail Kartal’a bu kadar iftira atılmaz. Hiç hoş değil ama Başkan Yiğiner bu konularda uzman. Bana da, ‘Sahtekar, üçkağıtçı, dolandırıcı’ dedi ve demediğini bırakmadı. O koltuğa oturursak herkes bizi görecek. Bu kulübü, dürüst bir yönetim anlayışı ile yöneteceğiz. Geçmişe dönük araştırmalar yapıp dosyaları inceleme altına alacağız. Benim en büyük handikabım, beni kimsenin tanımaması oldu ama beraber ticaret yaptığımız inşalar benim hangi yapıda olduğumu çok iyi bilir. Hiçbir şeyden korkmadığımı da bilirler. Başkan Yiğiner bunu geç olsa da anladı” ifadelerini kullandı.

“Ankaragücü camiasına sözler verdim”

Çok geç olmadan Ankaragücü yönetimin başına geçmesini gerektiğini belirten Ağcabağ, “Transfer yasağımızın kalkması için son 9 gün kaldı. Bu kalan süre içerisinde transfer yasağını kaldırmamız ve hocamızı belirlememiz lazım. Benim zamanım artık çok daraldı. 1 ay önce bu açıklamayı yaptığımda çok rahattım. Artık uykularım kaçmaya başladı. Ankaragücü camiasına sözler verdim. Bunları yerine getirmem lazım. Hedefimiz, 3 yıl içerisinde şampiyonluğa oynamak olacaktır. Camiamız bunu hak ediyor. Bütün isteklerimiz ve çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor. “ dedi.