Elazığspor 0 - Adanaspor 1
Spor Toto 1'nci Lig 18. haftasında Elazığspor ile Adanaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adanaspor 1-0 kazandı.
Elazığspor: Ahmet Doğan, Hebat Alan, Onur Alsu, Idrissa Diarra, (54' Eren Çinkılınç), Erhan Çinar (89' ), Kadir Taşoğlu, Murathan Özen (79' Enes Batın Kaplan), , , Lamine Diarra
Teknik Direktör:
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Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Göksu Alhas, Veli Kızılkaya, Onur Akbay, Özkan Taştemur, Abdulkadir Özdemir (46' Doğanay Kılıç), Hakan Barış, Eren Keleş (90' Andaç Güleryüz), Claudiu Bumba, Ahmet Dereli, Famoussa Kone (72' Anıl Taşdemir)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: , , ,
Gol: DK 46: Famoussa Kone (Adanaspor)
Sarı Kartlar: DK 24: (Elazığspor), DK 28: Abdulkadir Özdemir (Adanaspor), DK 48: Veli Kızılkaya (Adanaspor), DK 60: Göksu Alhas (Adanaspor), DK 79: Hebat Alan (Elazığspor), DK 80: Hakan Barış (Adanaspor)
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