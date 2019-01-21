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Elazığspor 0 - Adanaspor 1
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ELAZIĞSPOR 0 - ADANASPOR 1

Elazığspor 0 - Adanaspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 18. haftasında Elazığspor ile Adanaspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Adanaspor 1-0 kazandı.

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Elazığspor 0 - Adanaspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 18. haftasında Elazığspor ile Adanaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adanaspor 1-0 kazandı.

Elazığspor: Ahmet Doğan, Hebat Alan, Onur Alsu, Idrissa Diarra, (54' Eren Çinkılınç), Erhan Çinar (89' ), Kadir Taşoğlu, Murathan Özen (79' Enes Batın Kaplan), , , Lamine Diarra

Teknik Direktör:

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Göksu Alhas, Veli Kızılkaya, Onur Akbay, Özkan Taştemur, Abdulkadir Özdemir (46' Doğanay Kılıç), Hakan Barış, Eren Keleş (90' Andaç Güleryüz), Claudiu Bumba, Ahmet Dereli, Famoussa Kone (72' Anıl Taşdemir)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Gol: DK 46: Famoussa Kone (Adanaspor)

Sarı Kartlar: DK 24: (Elazığspor), DK 28: Abdulkadir Özdemir (Adanaspor), DK 48: Veli Kızılkaya (Adanaspor), DK 60: Göksu Alhas (Adanaspor), DK 79: Hebat Alan (Elazığspor), DK 80: Hakan Barış (Adanaspor)

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