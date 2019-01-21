﻿
Murat Ağcabağ: "Ankaragücü'nde her ödemeyi bağış olarak yapacağız"
﻿
Site İçi Arama
﻿

MURAT AĞCABAĞ: "ANKARAGÜCÜ'NDE HER ÖDEMEYİ BAĞIŞ OLARAK YAPACAĞIZ"

Murat Ağcabağ: "Ankaragücü'nde her ödemeyi bağış olarak yapacağız"

Ankaragücü’nde Başkan Mehmet Yiğiner’in şartlı istifa etmesinin ardından başkan adaylığının geçtiğimiz ay açıklayan Murat Ağcabağ, sosyal medya hesabından konu hakkında açıklama yaptı.

5139 Okunma

Ankaragücü’nde Başkan Mehmet Yiğiner’in şartlı istifa etmesinin ardından başkan adaylığının geçtiğimiz ay açıklayan Murat Ağcabağ, sosyal medya hesabından konu hakkında açıklama yaptı.

Ankaragücü’nün en etkili gruplarından Gecekondu’nun Basın Sözcüsü Serhat Kahveci’nin yönelttiği, “Sözleşmesini fesih eden Bifouma’yı ödeme yapıp ikna edebilir misin?, Futbolculara yapacağınız ödemeleri camia ile paylaşacak mısınız? Bu ödemeleriniz kulübe bağış olarak yapacak mısınız?” sorulara başkan adayı Murat Ağcabağ, cevaplar verdi.

Başkan adaylığını yineleyen Murat Ağcabağ, kulüpteki her gelişmeyi camia ile paylaşacaklarını belirtip, “Ankaragücü için yapacağım ödemeler ve tüm çalışmalar bağış olarak yapılacaktır” diye konuştu.

Ankaragücü ile sözleşmesini fesih eden Bifouma için tekrar girişimde bulanacaklarını belirten Ağcabağ, “Bifouma bildiğiniz üzere Yeni Malatyaspor ile anlaştı. Buna rağmen ikna çalışmalarımız sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

﻿

  • KLASSPOR ÖZEL HABER
1
Murat Ağcabağ: "Başkan olursam 3 sene içerisinde şampiyonluğa oynarız"
3
Kasapoğlu ve Özhaseki'den Eryaman Stadyumu açıklaması
4
Yiğiner: "Aday olmayacaklar ise bıraksınlar biz iş gücümüzle..."
Nevi şahsına münhasır Başkan: İlhan Cavcav
16
Mehmet Yiğiner istifa etti...
29
Kaplan: 6 gol yemek bize yakışmadı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
6
Cankirili Simsar Seco
22 Ocak 201901:47
Biraz danisikli dövüş olmus, kurgulanip sahnelenmis bir diyalog. Secim oncesi Stad acilacak,Ankaragucune Akp destegi Agcabay araciligiyla verilecek Ankaragucu yonetimin saglam yatirim kulubu olacak ve basarili oldukca bir daha Ankarada oy kaygisina gerek kalmayacak. Ankaragucunun geleceginin garanti olmasi bu sehrin uzun sure Akp nin kalesi olmasini saglar. Malesef Mehmet Yiginer direnerek birazda taraftari karsisina almak hatasina dustu. Kongre diyerekte degisimi yavaslatiyor. Ancak bu bizim kume dusmemize sebep olabilir. O yuzden Yiginer paranin rengini gorelim demekle haklida olsa sonucta gercekten kulubun onunu acmak istiyorsa kongresiz yonetimi devretmeli yeni gelenlere transfer yapma firsati yaratmalidir. Ankaragucunun cok ani teknik ve oyuncu kadrosu degisimine ihtiyaci var. 1 gun dahi gecikme olursa biz kumeye gidebiliriz
5
gucluler
21 Ocak 201923:58
Murat Bey. Sana.sonuna.kadar.güveniyoruz. senin.geçmişinizi.internette.okudum.başarılı. bir.iş. adamişiniz. Burada.basarili. olacaksın. Koyu.bir.ankaragücülü.olduğu. biliyorüz.bu.işi. biran.önce. yaparsanız. İyi. Olur.her.geçen. gün. Zarar.görür. ankaragucu
4
Aykırı
21 Ocak 201922:59
Paranoyak olduk dakka başı yurtspor klassspor okumaktan yeni bi haber ya da güzel bi gelişme varmı diye
3
Serdar06
21 Ocak 201922:37
Sayın Ağcabay biraz elinizi çAbuk tutmalısınz. Bifumanın gitmesi kötü oldu. Geri getirebilirsiniz çok büyük iş başarmış olursunuz. Bu Malatyanın da Allah belasını versin. Sayın Agcabay defalar Ankaragücü taraftarı yanınızda. Zamanı en iyi şekilde değerlendirmeniz istiyoruz. Siz bu takımı Ismail Kartal hoca ile kümede tutacaksınız.Size güvencimiz tamdır. Büyük Başkan olmanız için şans var. Bunu değerlendirip Ankaragücü tarihinde yerinizi alın. Allah sizin ve camianın yar ve yardımcısı olsun.
2
Gurbetci
21 Ocak 201922:11
Aynen,biran önce bir cözum bulunup BU guzel camia huzura yelken acmalidir.insallah hayirlisi olurda ligde kaliriz
1
Aykırı
21 Ocak 201920:56
Allahım nolur bişiler olsun ama şu takım ligde kalsın kafayı bozacam artık
﻿