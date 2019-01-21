Murat Ağcabağ: "Ankaragücü'nde her ödemeyi bağış olarak yapacağız"

Ankaragücü’nde Başkan Mehmet Yiğiner’in şartlı istifa etmesinin ardından başkan adaylığının geçtiğimiz ay açıklayan Murat Ağcabağ, sosyal medya hesabından konu hakkında açıklama yaptı.
Ankaragücü’nün en etkili gruplarından Gecekondu’nun Basın Sözcüsü Serhat Kahveci’nin yönelttiği, “Sözleşmesini fesih eden Bifouma’yı ödeme yapıp ikna edebilir misin?, Futbolculara yapacağınız ödemeleri camia ile paylaşacak mısınız? Bu ödemeleriniz kulübe bağış olarak yapacak mısınız?” sorulara başkan adayı Murat Ağcabağ, cevaplar verdi.
Başkan adaylığını yineleyen Murat Ağcabağ, kulüpteki her gelişmeyi camia ile paylaşacaklarını belirtip, “Ankaragücü için yapacağım ödemeler ve tüm çalışmalar bağış olarak yapılacaktır” diye konuştu.
Ankaragücü ile sözleşmesini fesih eden Bifouma için tekrar girişimde bulanacaklarını belirten Ağcabağ, “Bifouma bildiğiniz üzere Yeni Malatyaspor ile anlaştı. Buna rağmen ikna çalışmalarımız sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
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