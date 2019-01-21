Yiğiner: "Aday olmayacaklar ise bıraksınlar biz iş gücümüzle..."

MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, başkan adayı Murat Ağcabağ'ın 'Başkan olduğum takdirde 35 milyon TL'yi kulübe hibe edeceğim' açıklamasına yanıt verdi. Yiğiner, 35 milyon TL'yi kulübün hesabına yatıran bir kişinin olması halinde, başkanlıktan istifa edeceğini ve yatıran kişinin tek aday olarak seçime gireceğini belirtti.

Yiğiner, 'Kimlerin Ankaragücü'nün geleceği için ne kadar ciddi olduğunu görme zamanıdır. Yapılan bazı açıklamalarda 'Yiğiner istifa etsin, 35 milyonla geliyorum' diyenler vardı. Ankaragücü'nün gidişatı ortadadır. Bu dönem destek zamanıdır. Ancak, bu açıklamaların ne kadar ciddi olduğunu görmek için istifamı yönetim kuruluna şartlı olarak verdim. Bu arkadaşlar, 35 milyon TL'yi Ankaragücü'nün hesabına yatırdıkları anda yönetim kurulu arkadaşlarım istifamı işleme koyacaklar. Yönetim kurulu hemen seçim kararı alacak ve bu arkadaşların tek aday olarak seçime girmesini sağlayacak' ifadelerini kullandı.

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'GELİN, ANKARAGÜCÜ'NÜN GELECEĞİ İÇİN BU PARAYI YATIRIN, YASAKLAR KALKSIN'



Yiğiner, herkesin bir açıklama yaptığını belirterek, 'Ben de diyorum ki, gelin, Ankaragücü'nün geleceği için bu parayı yatırın, yasaklar kalksın. Ben aday değilim, yeniden aday olmayacağım. Sizlerin altında çalışmaya hazırım. Parayı yatırdıkları anda istifam işleme konulacaktır ve genel kurul kararı alınacaktır. Bu işin ciddiyetini görmek için bu açıklamayı yapmak zorundayım. İşte bu arkadaşlara fırsat... Ankaragücü'nü seviyorlarsa buyursun gelsinler. Camiayı karıştırmak istiyorlarsa da artık yapmasınlar. Aday olmayacaklarsa, bıraksınlar biz iş gücümüzle Ankaragücümüzü düzlüğe çıkartmak için çalışalım. Ama dediğim gibi, paranın yattığı anda istifam işleme konulacaktır' dedi.