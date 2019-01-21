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TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey Futbol Turnuvası başladı
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TSYD ANKARA ŞUBESİ İLHAN AĞABEY FUTBOL TURNUVASI BAŞLADI

TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey Futbol Turnuvası başladı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından düzenlenen TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey Futbol Turnuvası başladı.

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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından düzenlenen TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey Futbol Turnuvası başladı.

Gençlerbirliği, Osmanlıspor, Etimesgut Belediyespor ve Keçiörengücü 16 yaş altı takımlarının katıldığı turnuvada ilk gün maçları tamamlandı.

Gençlerbirliği Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen turnuvanın ilk maçında Osmanlıspor, Keçiörengücü'nü 2-1 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.

Günün ikinci maçında ise Gençlerbirliği ile Etimesgut Belediyespor karşı karşıya geldi. Rakibini 4-0'lık sonuçla geçen Gençlerbirliği, finale adını yazdırdı.

Turnuvanın üçüncülük maçında yarın saat 10.30'da Keçiörengücü ile Etimesgut Belediyespor karşılaşacak. Gençlerbirliği ile Osmanlıspor arasında oynanacak final karşılaşması ise saat 14.30'da başlayacak.

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