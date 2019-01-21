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Stancu, tekrar Gençlerbirlği'nde
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STANCU, TEKRAR GENÇLERBİRLĞİ'NDE

Stancu, tekrar Gençlerbirlği'nde

Gençlerbirliği, eski golcüsü Stancu'yu tekrar kadrosuna kattı.

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Liderliğini sürdürdüğü 1'nci ligden kurtulmak için kadrosunu güçlendirmek isteyen Gençlerbirliği, uzun süredir görüştüğü Stancu ile 1.5 yıllık anlaştı.

Rakamsal sorunlar nedeni bir türlü anlaşma sağlaamayan Stancu ile Hatay yenilgisi sonrası tekrar bir araya gelen Gençlerbirliği yönetimi, tecrübeli oyuncu ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

Oyuncunun şu saatlerde sağlık kontrolünden geçtiği ve ilerleyen saatlerde resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.

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Zekai
21 Ocak 201916:10
Yazıklar olsun diyorum bşkada bir şey demiyorum.
1
Yetmez abi yetmez
21 Ocak 201915:24
Takımın orta sahası dökülüyor sadece Selçuk’a kalınmış durumda yaş ortalaması yüksek! Kesinlikle diri orta saha alınması lazım. Ayrıca stoper ve kanat eksiğimiz var eldeki yedeklerden 3 senedir birşey görmedim
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