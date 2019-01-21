Stancu, tekrar Gençlerbirlği'nde

Liderliğini sürdürdüğü 1'nci ligden kurtulmak için kadrosunu güçlendirmek isteyen Gençlerbirliği, uzun süredir görüştüğü Stancu ile 1.5 yıllık anlaştı.
Rakamsal sorunlar nedeni bir türlü anlaşma sağlaamayan Stancu ile Hatay yenilgisi sonrası tekrar bir araya gelen Gençlerbirliği yönetimi, tecrübeli oyuncu ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.
Oyuncunun şu saatlerde sağlık kontrolünden geçtiği ve ilerleyen saatlerde resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.
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