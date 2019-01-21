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Mehmet Yiğiner istifa etti...
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MEHMET YİĞİNER İSTİFA ETTİ...

Mehmet Yiğiner istifa etti...

Ankaragücü kulübünden son dakika açıklaması. Mehmet Yiğiner, kulübün önünü açmak için istifasın açıkladı...

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Kulüp tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde....

Yönetim Kurulumuz bugün Beştepe Tesislerimizde yapmış olduğu toplantısında gündemdeki konuları değerlendirmiştir.

Yönetim Kurulumuz geçtiğimiz 6 aydan bugüne kadar 100 milyon lirayı aşkın kaynak oluşturup, Kulübümüzün devamlılığı hususunda çalışmalar yapmış, 2019 Ocak ayında ise 6,5 milyon kaynak oluşturup, mevcut futbolcularının alacaklarını ödeyerek takımımızın iskelet kadrosunu korumuştur.

Son dönemlerde gündeme gelen MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanlığı’na aday olma ve 35 milyon lira bağış yapacağını söyleyerek gündem oluşturanlarla ilgili bir değerlendirme yapıldığında ise;

Kulüp Başkanımız Mehmet YİĞİNER, Kulübümüzün önünü açmak ve Ankaragücü’müzün menfaatlerini gözeterek 35 milyon lira bağış yapılması halinde Kulüp Başkanlığını bırakacağına ilişkin istifa dilekçesini Yönetim Kurulumuza sunmuştur.

Kamuoyuna ve camiamıza saygı ile duyurulur. 21.01.2019

MKE Ankaragücü Spor Kulübü Yönetim Kurulu

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12
yılmaz
21 Ocak 201916:59
Kulübü menajerlere teslim edersen sonu böyle olur. Bu arada menajer sedat,ulaş, erdem üçlüsü gençlerden sonra Ankaragücü'nü de batırıp gittiler.
11
Halit Düzgün
21 Ocak 201914:45
Ulus şehir çarşısında kınalarınızı alın. Yapacağınız yeri biliyorsunuz.
10
gucluler
21 Ocak 201913:27
Dekanlı.adam.karşılıksız. yapar.gerçek. güçlü. Diyeyim.sana.ama.öyle. delikanlı. Yok.adamın. paraya.ihtiyacı.var.dolmuş. alacak.melih.dene.kazamayla.bolusecek. ikimizde. Haram.olsun.fazlaşıyla. çıkar. İnşallah. Defollllllll. ....
9
Eskikurt
21 Ocak 201913:22
Başkan istifa diyerek hakaret derecesine baran söylemler bitsin artık Yığınların istifa dilekçesini şartlı olarak verdi kulübü kurtarmak isteyen üç beş gün içinde başkanlığa aday olduğunu göstersin bloğun gerçek mi anlayalım zaman çok dar 35 milyonu Ankaragucu adına bankaya yatirsin samimiyetini görelim benim için Ankaragucu önemli yanlış yapan babam olsa ben Ankaragucumuzun yanındayım şu anda Ankaragucumuz paramparça tuttugumuz yer elimizde kalıyor takım bazı oyuncular tarafın da provoke ediliyor kosova takım hızla çöküyor yazıktır birlik beraberlik olsa bu zorluklar asılır ama herkes işin bir tarafindan pekiştiriyor uçuruma doğru gidiyoruz eğer düşersek bir daha kalkamayiz Murat bey ne kadar samimi görelim harekete geçsin zaman kalmadı yeni stad zafer vigliklarimizla inler diyorduk ama böyle giderse isyan çığlıklarına dönüşecek gibi görünüyor herkes aklını başına alsın başka Ankaragucu yok düşersek ki....na kına yakacak çok kişi var bunlara meydanı boş bırakmayalım.
8
Serdar06
21 Ocak 201913:21
Sayın Yiğinere ayrıca şunu sormak gerek. 35 milyon bağış yapılırsa istifa ederim diyor. Acaba kendisi Ankaragücüne başkan olurken kaç lira bağışlamıştır? Bunu kamuoyuna açıklaması gerekir. Gelen başkan 35 milyonla gelir veya 10 milyonla gelir, yeterki parayla gelsin şu sorunlara merhem olsun. A.Gücüne nefes aldırsın. takımı kümede tutacak kaynağı sağlasa yeterli olur bence. İstifa şartsız olmalı, gelen başkan da şart ileri sürmemeli. El birliği ile bu takım ayakta tutulmalı. Ankaragücü bir sevdadır.
7
Aykırı
21 Ocak 201913:16
Kim napıyodun biran önce yapsın düşüyoruz
6
Serdar06
21 Ocak 201913:15
Şartlı istifa mı olur? Sayın Yiğiner derhal görevi bırakmalı Ankaragücünün ve Gelecek Başkanın önünü açmalıdır. Yiğinere yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Gelecek başkana elini çabuk tutmasını ve futbolcuların alacaklarını ödeyerek motivasyonu sağlamasını bekliyoruz. Transfer yasağını kaldırılmalıdır. 2-3 transfer ve İsmail KARTAL hoca ile Ankaragücü tekrar şaha kalkabilir ve Büyük Ank.Gücü taraftarının desteğiyle.
5
Fevzi
21 Ocak 201913:14
Çakalıgın anlamı yok parayı alacak görevi bırakacak o para kulübe lazım Mehmet kendi cebini düşünüyor
4
Eskikurt
21 Ocak 201913:02
Başkan istifa diyerek hakaret derecesine baran söylemler bitsin artık Yığınlar istifa dilekçesini şartlı olarak verdi kulübü kurtarmak isteyen üç beş gün içinde başkanlığa aday olduğunu göstersin bloğun gerçek mi anlayalım zaman çok dar 35 milyonu Ankaragucu adına bankaya yatirsin samimiyetini görelim benim için Ankaragucu önemli yanlış yapan babam olsa ben Ankaragucumuzun yanındayım şu anda Ankaragucumuz paramparça tuttugumuz yer elimizde kalıyor takım bazı oyuncular tarafın da provoke ediliyor kosova takım hızla çöküyor yazıktır birlik beraberlik olsa bu zorluklar asılır ama herkes işin bir tarafindan pekiştiriyor uçuruma doğru gidiyoruz eğer düşersek bir daha kalkamayiz Murat bey ne kadar samimi görelim harekete geçsin zaman kalmadı yeni stad zafer vigliklarimizla inler diyorduk ama böyle giderse isyan çığlıklarına dönüşecek gibi görünüyor herkes aklını başına alsın başka Ankaragucu yok düşersek ki....na kına yakacak çok kişi var bunlara meydanı boş bırakmayalım.
3
YILDIRIM ÇAKMA
21 Ocak 201912:40
MİLLETE ŞART KOŞUYORSUNDA SEN BU ZAMANA KADAR NE BAĞIŞLADIN AÇIKLA YOKSA GİDERKEN BİR KURUŞ PARANI BİLE BIRAKMAYACAKMISIN BU İŞLER ŞARTLI ŞURTLU OLMAZ YAPAMIYORSAN BIRAK GERÇİ İSTERSEN Bİ GALATASARAY BAŞKANINA SOR MALUM SIKIŞINCA ARIYORSUNYA ŞARK KURNAZI SENİ
2
Hirsizlar ordusu
21 Ocak 201912:32
Oyun, duzen herkes para hesabini yapiyor! Eger bu ulkede savcilar adam olsaydi bu kuluplere adam ederdi...
1
Şakir
21 Ocak 201912:23
Mehmet Yiğiner istifa etmedi, şarta bağladı. Eğer 35 milyon lira kulübe gelirse istifa mektubu o şartla işleme konacak.
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