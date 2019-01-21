Mehmet Yiğiner istifa etti...

Site Yorumları

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12 yılmaz 21 Ocak 201916:59 Kulübü menajerlere teslim edersen sonu böyle olur. Bu arada menajer sedat,ulaş, erdem üçlüsü gençlerden sonra Ankaragücü'nü de batırıp gittiler.

11 Halit Düzgün 21 Ocak 201914:45 Ulus şehir çarşısında kınalarınızı alın. Yapacağınız yeri biliyorsunuz.

10 gucluler 21 Ocak 201913:27 Dekanlı.adam.karşılıksız. yapar.gerçek. güçlü. Diyeyim.sana.ama.öyle. delikanlı. Yok.adamın. paraya.ihtiyacı.var.dolmuş. alacak.melih.dene.kazamayla.bolusecek. ikimizde. Haram.olsun.fazlaşıyla. çıkar. İnşallah. Defollllllll. ....

9 Eskikurt 21 Ocak 201913:22 Başkan istifa diyerek hakaret derecesine baran söylemler bitsin artık Yığınların istifa dilekçesini şartlı olarak verdi kulübü kurtarmak isteyen üç beş gün içinde başkanlığa aday olduğunu göstersin bloğun gerçek mi anlayalım zaman çok dar 35 milyonu Ankaragucu adına bankaya yatirsin samimiyetini görelim benim için Ankaragucu önemli yanlış yapan babam olsa ben Ankaragucumuzun yanındayım şu anda Ankaragucumuz paramparça tuttugumuz yer elimizde kalıyor takım bazı oyuncular tarafın da provoke ediliyor kosova takım hızla çöküyor yazıktır birlik beraberlik olsa bu zorluklar asılır ama herkes işin bir tarafindan pekiştiriyor uçuruma doğru gidiyoruz eğer düşersek bir daha kalkamayiz Murat bey ne kadar samimi görelim harekete geçsin zaman kalmadı yeni stad zafer vigliklarimizla inler diyorduk ama böyle giderse isyan çığlıklarına dönüşecek gibi görünüyor herkes aklını başına alsın başka Ankaragucu yok düşersek ki....na kına yakacak çok kişi var bunlara meydanı boş bırakmayalım.

8 Serdar06 21 Ocak 201913:21 Sayın Yiğinere ayrıca şunu sormak gerek. 35 milyon bağış yapılırsa istifa ederim diyor. Acaba kendisi Ankaragücüne başkan olurken kaç lira bağışlamıştır? Bunu kamuoyuna açıklaması gerekir. Gelen başkan 35 milyonla gelir veya 10 milyonla gelir, yeterki parayla gelsin şu sorunlara merhem olsun. A.Gücüne nefes aldırsın. takımı kümede tutacak kaynağı sağlasa yeterli olur bence. İstifa şartsız olmalı, gelen başkan da şart ileri sürmemeli. El birliği ile bu takım ayakta tutulmalı. Ankaragücü bir sevdadır.

7 Aykırı 21 Ocak 201913:16 Kim napıyodun biran önce yapsın düşüyoruz

6 Serdar06 21 Ocak 201913:15 Şartlı istifa mı olur? Sayın Yiğiner derhal görevi bırakmalı Ankaragücünün ve Gelecek Başkanın önünü açmalıdır. Yiğinere yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Gelecek başkana elini çabuk tutmasını ve futbolcuların alacaklarını ödeyerek motivasyonu sağlamasını bekliyoruz. Transfer yasağını kaldırılmalıdır. 2-3 transfer ve İsmail KARTAL hoca ile Ankaragücü tekrar şaha kalkabilir ve Büyük Ank.Gücü taraftarının desteğiyle.

5 Fevzi 21 Ocak 201913:14 Çakalıgın anlamı yok parayı alacak görevi bırakacak o para kulübe lazım Mehmet kendi cebini düşünüyor

4 Eskikurt 21 Ocak 201913:02 Başkan istifa diyerek hakaret derecesine baran söylemler bitsin artık Yığınlar istifa dilekçesini şartlı olarak verdi kulübü kurtarmak isteyen üç beş gün içinde başkanlığa aday olduğunu göstersin bloğun gerçek mi anlayalım zaman çok dar 35 milyonu Ankaragucu adına bankaya yatirsin samimiyetini görelim benim için Ankaragucu önemli yanlış yapan babam olsa ben Ankaragucumuzun yanındayım şu anda Ankaragucumuz paramparça tuttugumuz yer elimizde kalıyor takım bazı oyuncular tarafın da provoke ediliyor kosova takım hızla çöküyor yazıktır birlik beraberlik olsa bu zorluklar asılır ama herkes işin bir tarafindan pekiştiriyor uçuruma doğru gidiyoruz eğer düşersek bir daha kalkamayiz Murat bey ne kadar samimi görelim harekete geçsin zaman kalmadı yeni stad zafer vigliklarimizla inler diyorduk ama böyle giderse isyan çığlıklarına dönüşecek gibi görünüyor herkes aklını başına alsın başka Ankaragucu yok düşersek ki....na kına yakacak çok kişi var bunlara meydanı boş bırakmayalım.

3 YILDIRIM ÇAKMA 21 Ocak 201912:40 MİLLETE ŞART KOŞUYORSUNDA SEN BU ZAMANA KADAR NE BAĞIŞLADIN AÇIKLA YOKSA GİDERKEN BİR KURUŞ PARANI BİLE BIRAKMAYACAKMISIN BU İŞLER ŞARTLI ŞURTLU OLMAZ YAPAMIYORSAN BIRAK GERÇİ İSTERSEN Bİ GALATASARAY BAŞKANINA SOR MALUM SIKIŞINCA ARIYORSUNYA ŞARK KURNAZI SENİ

2 Hirsizlar ordusu 21 Ocak 201912:32 Oyun, duzen herkes para hesabini yapiyor! Eger bu ulkede savcilar adam olsaydi bu kuluplere adam ederdi...